Calles se están volviendo parqueaderos en Getsemaní

El presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Getsemaní, Davison Gaviria Pájaro, llamó la atención de las autoridades en cuanto a que esas calles se están convirtiendo en parqueaderos.

Señaló que muchas personas que trabajan en el Centro Histórico dejan sus carros en la calle del Espíritu Santo, lo que complica la movilidad, sobre todo la de los niños de un colegio que funciona en esa vía, donde los andenes son angostos.

Añadió que el mismo problema existe en la calle San Andrés, donde los establecimientos comerciales permiten que los camiones descarguen en plena vía, algo que también sucede en la calle Tripita y Media.

Gaviria aseguró que en algunas ocasiones las ambulancias se han visto demoradas para atender a un enfermo por la dificultad de o los vehículos estacionados, cuyos propietarios los parquean encima de las cebras.

Dijo que hace un año logró que el DATT visitara el barrio para efectos de poner señales de no parqueo en la Espíritu Santo, “pero no lo hicieron porque una vecina se quejó de que supuestamente no tenía otra parte donde parquear sino frente a su casa; y nosotros creemos que el bien común debe primar sobre el particular”.

El DATT informó que la mayoría de controles por mal parqueo se han hecho en el Centro Histórico, “pero próximamente visitaremos Getsemaní para atender la queja de la comunidad”.