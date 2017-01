Canal de El Socorro y el puente "Tarima", en nada

El pasado 21 de diciembre, el alcalde de Cartagena Manolo Duque Vásquez, llegó al barrio El Socorro para darle inicio a las obras de ampliación del canal Emiliano Alcalá, para acabar con las inundaciones de esa zona y adecuar el “esperpento” del llamado puente “Tarima” o “Mocho”, como la misma comunidad se refiere a la estructura.

Sin embargo, un gran número de ciudadanos le exigió al mandatario local que no iniciara esos trabajos, pues a juicio de los moradores, la obra no se había socializado como debía ser; y de lo poco que se conocía de los diseños, estos no iban a evitar las inundaciones por las que fue contratada la obra.

Ya habiendo escuchado a la comunidad, el mandatario de los cartagenero decidió no dar inicio al proyecto hasta que toda la comunidad pudiera conocer qué obras son las que se realizarán. Ese día se programaron dos nuevas reuniones que se realizaron el pasado 5 de enero y otra el pasado martes en la Alcaldía.

La reunión

La intención de la reunión pasada, según expusieron los residentes, era para que de manera formal la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (Siab), se vinculara y sirviera de garante para llegar a un acuerdo de cómo se debe avanzar en el proyecto. Sin embargo, los vecinos se quejaron porque en esta oportunidad tampoco se le dieron a conocer los diseños como ellos lo habían solicitado con anterioridad.

Para Alba Rosa Alvarino Herrera, residente de El Socorro, ingeniera civil y especialistas en recursos hidráulicos, desde el mismo inicio de la elaboración del proyecto, este comenzó con una serie de deficiencias, que en su momento fueron dadas a conocer y nunca se tuvieron en cuenta por la Universidad de Cartagena.

“Le solicitamos al Distrito que revise el proyecto desde sus génesis; que se haga una modelación pues estamos en la cuenca más grande de Cartagena. Una verdadera solución no es por tramos”.

La especialista explicó que el inconformismo de la comunidad es porque no se conoce con exactitud qué tipo de obras son las que se van a hacer y que la “ingeniería de detalle” está incompleta. “La comunidad no ha conocido los diseños. Yo los conozco porque en su momento participé como asesora de departamento de Valorización y me tocó la tarea de revisar la ingeniería de detalle que estaba haciendo la Universidad de Cartagena. Hice mis observaciones del caso y nunca la universidad estuvo atenta a ellas. Ya en el 2015 lo terminó avalando un grupo de ingenieros del Distrito argumentando que todo estaba bien, echando por tierra todo un año y medio de trabajo”.

Emilio Castellar, arquitecto y residente, añadió que los diseños de la parte hidráulica no son los que van a solucionar de manera definitiva el problema de inundaciones en el barrio. “Van a perjudicar aún más a la comunidad y su habitabilidad. Lo que se ha planteado es elevar la altura y eso compromete los puentes y pasaría como el actual puente ‘Tarima’. Queremos que se tenga en cuenta un tema urbanístico que no se analizó, para tener mucha más área para desarrollar el proyecto”.

Posición del Distrito

El Distrito, a través del director administrativo del Departamento de Valorización, intentó darle a conocer a la comunidad en qué se avanzó en las observaciones hechas en una primera reunión, pero esta situación no pudo desarrollarse por que los asistentes siempre exigieron los planos, lo que no se dio en ese momento.

Jorge Luis Marimón Blanco, director administrativo de Valorización, precisó que las dificultades “están en que ellos no están de acuerdo con que se intervenga el margen derecho del canal como está proyectado y lo relacionado con la ingeniería de detalle, lo cual ya se hizo. La Sociedad de Ingenieros acompañará en este proceso y la verdad es que este proyecto es el más deseable porque no se afecta la parte predial si no de espacio público, que puede ser utilizada para que no se inunden”.

Al final, después de tres horas de “tira y jala”, a la única conclusión que se llegó fue programar una nueva reunión, con las explicaciones del Distrito, las observaciones de la comunidad, todas por escrito y un posible recorrido nuevamente por el canal Emiliano Alcalá en compañía de la Siab, para que también emita su concepto.