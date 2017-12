Canal del Dique entrará en etapa de estructuración

El Centro de Convenciones Las Américas fue centro del foro ‘Canal del Dique y puerto’, organizado por El Universal en alianza con la Gobernación de Bolívar. (Lea aquí: Foro Canal del Dique y Puerto, un espacio de diálogo sobre el futuro de Bolívar)

En este espacio de debate y diálogo, que empezó ayer a las 8:30 de la mañana, se dieron a conocer noticias importantes para el desarrollo del departamento. Una de estas es que el Fondo Adaptación suscribió un convenio interadministrativo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que se inicie el proceso de estructuración financiera del macroproyecto del Canal del Dique.

Así lo anunció María Consuelo Castro Pineda, subgerente de estructuración del Fondo Adaptación, quien reveló en su ponencia que ayer se adjudicó este proceso, del que se conocerán los resultados en marzo de 2018.

“Hemos suscrito un convenio con la ANI para que nos ayude en el proceso de estructuración del macroproyecto. Le hicimos la presentación al presidente Juan Manuel Santos y además hicimos el proceso de contratación de la estructuración, por lo que hoy -ayer- se adjudicó esta etapa para que el país conozca en el 2018 detalles vitales de las obras del Canal del Dique como lo es el método de financiación.

“En marzo próximo le entregaremos al presidente ese informe de la estructuración y con eso podemos partir a celebrar el contrato”, dijo Castro.

Durante este periodo de estructuración, se debe resolver de dónde saldrán los recursos para este ambicioso proyecto, que cuesta 2 billones de pesos, es decir, definir si se ejecutarán a través de una asociación público-privada (APP), de una concesión o mediante una cofinanciación.

Cabe resaltar que luego de la estructuración se dará paso a la segunda fase de este macroproyecto, relacionada con la ejecución de obras principales, como la construcción de dos esclusas y sus compuertas, y la alimentación con agua de ciénagas en torno al Canal.

Avance significativo

Por otro lado, la funcionaria explicó que en la primera fase del macroproyecto del Dique se hicieron estudios, diseños y las obras de control de inundación de los centros poblados. Los diseños y estudios están a un 100% y las obras en un 77% de avance, pero al finalizar diciembre el alcance será de un 89%.

Los objetivos fundamentales del macroproyecto son evitar el tránsito de sedimentos entre el canal y las bahías de Cartagena y Barbacoas, y demás cuerpos de agua aledaños, control de inundaciones y control de niveles de agua en el canal, control de la intrusión salina (’cuña’ salina), adaptación al cambio climático, mejoramiento de las conexiones ciénaga a ciénaga y ciénaga a canal, restauración de los ecosistemas del Parque Natural Nacional Corales del Rosario y San Bernardo, restauración de rondas de ciénagas, caños y Canal del Dique, aseguramiento del recurso hídrico del canal para agua potable, riego, ganadería, pesca y otros servicios, y navegación fluvial.

Traslado de la Base Naval

Uno de los temas más trascendentales lo expuso el contralmirante Joaquín Amézquita García, director de proyectos especiales de la Armada Nacional, quien se referirá al traslado de la Base Naval.

El contralmirante recordó que en marzo pasado se firmó un convenio entre la Alcaldía de Cartagena, la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco y el Ministerio de Defensa para trasladar la Base Naval. Siete meses después, ese acuerdo entre la Agencia Nacional Inmobiliaria y la Armada Nacional sirvió para avanzar en ciertas tareas que esta última institución se trazó, como la búsqueda del predio en donde sería construida la nueva base.

“La ejecución de este proyecto tiene tres puntos claves, como lo son la construcción de la base; el traslado de la operación; y el desarrollo de Bocagrande, sector de Cartagena en donde está la Base Naval. La Armada no se va de Cartagena, pero necesitamos seleccionar un terreno adecuado y para esto hemos armado un modelo de selección, al que le hemos invertido tiempo, ingeniería y conocimientos y hemos agrupado unas variables de orden técnico.

“No nos podemos mudar a cualquier sitio. No hay un terreno perfecto, pero buscamos mar adentro para facilitar la operación de la flota, y también necesitamos el abrigo de la bahía. Necesitamos un centro logístico en Cartagena y cuando preguntamos en el tema operacional de dónde quedaría la base empezamos a pensar en que necesitamos acceso al río Magdalena. Hemos encontrado virtudes cerca al Golfo de Morrosquillo, hemos buscado en Barú, en Tierrabomba, hacia Barranquilla, pero no hay un terreno perfecto”, aseguró Amézquita García. El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, le dijo al almirante Amézquita de manera enérgica que no se podía permitir que la Base Naval se fuera de Cartagena.

Panelistas

"Nuestro gobierno ha entendido lo importante que es el Dique. Su recuperación nos traerá nuevos retos y tenemos que prepararnos para ello. Hoy este proyecto es una realidad”.

Dumek Turbay Paz, Gobernador de Bolívar

"El Canal genera competitividad, ya que fue el primer canal artificial que reconoció y conquistó Pedro de Heredia en 1533: un conjunto de ciénagas navegables entre la de Machado y la bahía de Barbacoas”.

José V. Mogollón V., Historiador y economista

"Destaco el cumplimiento del Gobierno Nacional en infraestructura. Reafirmo el compromiso que tiene el proyecto del Canal del Dique, clave para el desarrollo de Bolívar”.

Germán Cardona, Ministro de Transporte

"En 1969 en este río (Magdalena) se transportaron 2.900 mil toneladas, este año es la primera vez que vamos a sobrepasar esta cifra con 3 millones de toneladas”.

Roberto Ramírez O., Presidente de Fedenavi

"La industria marítima ha empezado a tener integraciones. En 1995 había más de 60 líneas navieras que manejaban el 80% del comercio mundial y hoy son solo 16, el próximo año serán 14”.

Roberto Martínez G., Representante de la Sociedad Portuaria de Cartagena

"El Canal del Dique no es solo el pulmón de donde obtenemos el agua de la ciudad, sino que el sistema lagunar Juan Gómez es nuestra primera planta de tratamiento”.

Jesús García García, Gerente Acuacar