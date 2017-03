Caños y canales no pasan el examen tras primer aguacero en Cartagena

La contaminación y taponamiento de caños y canales es un problema de no acabar. En Cartagena cayó el primer aguacero y basuras por montón salieron a flote.

Su mayor pesadilla

Candelaria Rodríguez de Castro ya no sabe qué más hacer, teme por su vida y también le aterra el hecho de quedar en la calle.

Y no es para menos. Hace más de 50 años vive en el sector Los Transmisores del barrio Ceballos y desde ese mismo tiempo no hay un día en que no deje de pensar en qué sería de su vida si se llegara a caer el muro de contención que los separa del canal Corvivienda-Ceballos.

Su casa y otras 23 más están en riesgo, ya que esta estructura está agrietada y desde el año pasado empezó a desplomarse lentamente.

“Esto es una pesadilla. No tengo a donde mudarme, ya que con el fruto de mi trabajo levanté mi casa y aquí vivo junto a mis tres hijas y mis tres nietos. Este canal es un dolor de cabeza, pues cada vez que llueve se inunda, salen malos olores y animales peligrosos como lo son los ratones. Hace poco cayeron las primeras gotas de agua lluvia y ya el canal se está llenado, no queremos imaginar ahora que empiecen a caer los aguaceros en firme”, le contó Candelaria a El Universal.

En un recorrido hecho por este medio, los moradores del sector Los Transmisores manifestaron que han ido en muchas oportunidades hasta el Distrito en busca de una solución, pero que la única medida que ha tomado la Alcaldía es mandarlos a desocupar sus viviendas, mas nunca ha estado presente la intención de intervenir el canal y mucho menos el muro contención.

“Precisamente hoy -ayer- fuimos hasta la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe) porque sabemos que está próximo a ejecutarse el proyecto del Plan de Drenajes. Allí llevamos la documentación necesaria, las peticiones que le hemos hecho al Distrito e imágenes del canal. Esperamos que nos tengan en cuenta y de verdad nos ayuden”, dijo Betina Pacheco, una de las afectadas y líderes del sector Los Transmisores.

"Casa de herrero, cuchillo de palo"

No solo es Ceballos hay preocupación por las amenazas de lluvia. En Fredonia dicen estar aburridos de vivir sobre fango, desechos y animales muertos.

“¿Usted cree que de este barrio salió un concejal y pese a eso estamos sufriendo con la hediondez de los caños?

“Ya en Fredonia eso de las basuras es un tema que pasa inadvertido porque lo que en realidad preocupa es el fango verde que se estanca en los canales, ya que de ahí salen hasta gatos muertos. Lo que sí hay que reconocer es que esto no es del todo culpa del alcalde, pues los propios vecinos tiran escombros y basuras, lo que causa el taponamiento de estos drenajes”, expresó Rosa Álvarez, vendedora de plátanos y habitante de Fredonia desde hace 48 años.

Bajo el agua

Desde el año pasado no ha sido limpiado el canal Tabú, que está en el sector Rafael Núñez del barrio Olaya Herrera, por lo que toneladas de residuos sólidos han salido a flote, así como la vulnerabilidad de este sector frente a un próximo aguacero.

“Cuando se desborda el canal toca poner escombros para así medio caminar. Otras veces ya toca andar en medio del agua. Pedimos que este punto de drenaje sea tenido en cuenta para que se intervenga prontamente, ya que si se tapona, las consecuencias pueden ser graves”, explicó Angélica Murillo, habitante del sector Rafael Núñez.

En lista de espera

Aunque el año pasado el Distrito firmó contrato por más de $3 mil millones para que la empresa Construeq Ingeniería limpiara desde septiembre hasta diciembre 155 caños y canales, desde la Secretaría de Infraestructura se conoció que el presupuesto no alcanzó y que quedaron varios de estos puntos sin limpiar.

“La totalidad de los canales y caños no se pudieron limpiar, pues son tantos que el presupuesto no los cobijó a todos. Sin embargo, este año se van a incorporar recursos para adelantar limpiezas.

“Este es un tema al que le estamos dando gran importancia y este año se abrirá un proceso para contratar y proceder a atender esos canales que no se alcanzaron a limpiar”, aseguró José Santiago Carrasquilla, secretario de Infraestructura.

Así va el Plan Maestro de Drenajes Pluviales

Alfredo Bula Dumar, gerente de Edurbe, le contó a El Universal que desde la entidad han realizado visitas técnicas a los siguientes canales:

- San Fernando: desde el cementerio Jardines de Cartagena hasta la cárcel de Ternera.

- Alameda: desde Villas de la Victoria hasta el hospital de San Fernando.

- Villa Rubia: desde Portales de San Fernando hasta la cancha de Villa Rubia.

- Ricaurte: desde el puente Caimán hasta El Socorro.

- Chiamaría, en El Pozón.

“Estamos revisando estos proyectos específicamente, pues ya tienen diseños en su fase tres. Además, se envió comunicación a todas las empresas de servicios públicos para revisar en conjunto las posibles afectaciones de redes. También se le notificó a las autoridades competentes de las ocupaciones ilegales encontradas en los cauces de los canales visitados.

“Otro punto importante es escuchar las observaciones de las personas que vivan en cercanías a los caños y canales, por lo que se está atendiendo a todos los miembros de la comunidad que han requerido información”, puntualizó Bula.

El gerente agregó que se están adelantando procesos administrativos para sacar antes de junio los procesos licitatorios para la primera fase del Plan Maestro de Drenajes Pluviales.