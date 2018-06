Capturado militar que habría matado a un vecino en El Toril por una broma

Las sombras del pasado envolvieron y enclaustraron a Gustavo Pérez Torres. El joven de 19 años se había ido a prestar el servicio militar, dejando atrás una tragedia que ocurrió a unos pasos de su casa, en el barrio El Toril.

Tratando de echar al olvido el dolor de los parientes de Oswaldo David Chico Martínez, quienes pedían a gritos justicia por su asesinato.

Una muerte que ocurrió por un motivo absurdo, pues habría sido suscitada por una broma. Una muerte de la que Gustavo sería el responsable.

Y por ello fue capturado, gracias a una ardua investigación realizada por miembros de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cartagena, que fue liderada por el Fiscal Seccional 33.

Porque no besó a una joven

Oswaldo David vivía en El Toril y se ganaba la vida realizando distintos oficios. Las labores de investigación de la Sijín dejan ver que vivía a solo dos cuadras de la residencia de Gustavo.Eran vecinos, se conocían y además se hacían bromas.

“Familiares, vecinos y conocidos nos contaron que Gustavo molestaba mucho a Oswaldo. No lo podía ver porque enseguida empezaba a hacerle bromas. Oswaldo no decía nada, solo se reía y a veces no le prestaba atención”, relató un investigador de la Sijín de la Metropolitana.

Pero el 18 de febrero, la respuesta por parte de Oswaldo a todas esas bromas, habrían trazado su final.

Ese día, Chico Martínez estaba en una esquina de su barrio. Muy cerca, Gustavo hablaba con una joven.

Habló con ella durante varios minutos, y luego la despidió con un beso en la mejilla. Cuando la joven se marchó, Oswaldo estalló en risas.

“Empezó a molestar a Gustavo porque solo le había dado un beso en la mejilla a la joven, después de todo lo que habían hablado. A pesar de que molestaba mucho a Oswaldo y le hacía muchas bromas, eso le molestó a Gustavo”, explicó el mismo funcionario.

Testigos indicaron que, lleno de ira, Gustavo habría hecho una seña de pistola con una mano y le habría indicado a su vecino que le iba a disparar. También le hizo señas con la mano de que lo esperara, que iba a volver con un arma.

Lejos estaba Chico Martínez de imaginar lo que se le venía, por el solo hecho de gastarle una broma al joven que tanto le daba juegos y lo molestaba.

“Cuidado, como te acerques, te lo pego”

Oswaldo no prestó atención a lo que le advirtió Gustavo y se fue a su casa. Solo unos instantes después, su vecino llegó a su residencia y empezó a llamarlo, enfurecido.

El joven salió a ver qué era lo que pasaba, y se encontró a Pérez frente a su vivienda, quien, al parecer, empuñaba un revólver en una de sus manos.

Pero Oswaldo creyó que se trataba de un juego y se le acercó a Gustavo. “Cuidado, pilas que como te acerques, te lo pego”, le habría indicado Gustavo mientras le apuntaba con el arma de fuego.

Las indagaciones dejan ver que le habría hecho tres disparos al piso a Oswaldo para asustarlo y hacer que corriera, pero ante la situación, este corrió y agarró una piedra.

Gustavo seguía con el arma y fue entonces cuando su vecino le lanzó la piedra. “Los relatos de testigos nos permitieron establecer que Gustavo trató de esquivarla, pero dio la espalda y recibió la pedrada en la nuca. Casi que se cae, pero cuando se incorporó y volteó, ya tenía a Oswaldo frente a él”, explicó el mismo investigador.

Fue entonces cuando, presuntamente, Gustavo le dio un balazo en el abdomen a Oswaldo. La situación atrajo a los vecinos, quienes llegaron a socorrer al herido.

El presunto agresor huyó, mientras que la víctima fue socorrida y llevada al Hospital Universitario del Caribe (HUC).

Dicen que ante lo ocurrido y buscando evitar alguna retaliación por el hecho, Gustavo se mudó a otro barrio de inmediato.

Los días y las semanas fueron pasando y Chico luchaba por su vida. Sin embargo, el proyectil que se incrustó en su abdomen le afectó varios órganos vitales y resultó letal. El 14 de marzo, casi un mes después de la agresión, el joven murió. Sus parientes pedían justicia a gritos porque su verdugo estaba libre.

La Sijín de la Policía Metropolitana le seguía el paso a Gustavo Pérez. Entrevistaron a testigos del hecho y con el material probatorio que recolectaron, le dieron suficientes elementos al Fiscal Seccional 33 para que este obtuviera una orden de captura contra Pérez ante un juez con funciones de Garantías.

Las indagaciones dejaron ver que, pensando que podía evadir su presunta responsabilidad, Gustavo se fue a prestar el servicio militar en la Infantería de Marina de la Armada.

Pero el pasado estaba tras él, el suceso anterior a su ingreso a esta institución le pasó factura. “Pensábamos que lo habían mandado a otro lado. Empezamos a buscar en bases de datos y fue así como detectamos que estaba prestando el servicio aquí mismo en Cartagena”, relató el investigador.

Fue así como a finales de mayo, funcionarios de la Sijín llegaron a la base de la Armada en Bocagrande y atraparon a Pérez Torres con la orden judicial, cuando este estaba de civil.

El joven de 19 años no opuso resistencia y tras ser capturado quedó a disposición de la Fiscalía Seccional Bolívar.

Lo llevaron a audiencia pública ante el juez Primero Penal Municipal Ambulante Bacrim, quien legalizó la captura.

El fiscal del caso le imputó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal o tráfico de armas de fuego. Luego, el togado lo aseguró con medida intramural, por lo que fue enviado a la Cárcel de Ternera, pese a que el procesado no aceptó cargos.

Gustavo tiene un gran lío con la justicia. Ahora enfrenta un proceso por homicidio, que podría valerle muchos años de cárcel y condenarlo a perder su juventud encerrado en una celda de la Cárcel de Ternera.

Testigos

La Fiscalía cuenta con varios testigos que habrían presenciado el hecho en el que fue baleado de muerte Oswaldo Chico Martínez. El hecho ocurrió el 18 de febrero pasado, en el barrio El Toril, en medio de una riña.

Tras ser baleado, Chico Martínez fue llevado por allegados al Hospital Universitario del Caribe (HUC). Sus parientes rogaban porque se recuperara, pero el proyectil que se incrustó en su abdomen le afectó varios órganos vitales. Le hicieron varios procedimientos quirúrgicos, pero el 14 de marzo su estado se complicó y pereció en el Hospital Universitario, pese a los esfuerzos de los médicos.