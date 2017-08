Capturan a albañiles que trabajaban en obra suspendida

Los constructores ilegales no le temen a nada. Ni la tragedia ocurrida el pasado 27 de abril, en la que 21 personas perdieron la vida mientras trabajaban en una obra que se levantaba en el barrio Blas de Lezo y que no tenía licencia de construcción, ha evitado que se frene la ilegalidad.

Ayer, siendo las 9:30 de la mañana, uniformados de la Policía de los cuadrantes 35 y 36 aprehendieron a dos personas que adelantaban labores de albañilería en una edificación en la carrera 9 de La Boquilla, misma que a principios de julio fue suspendida por el inspector de Policía tras verificar que no tenía licencia de construcción.

En su entonces, el inspector frenó esta construcción en virtud de lo establecido en el numeral cuarto del artículo 135 del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, que establece que uno de los comportamientos contrarios a la integridad urbanística es que en terrenos en los que se realicen construcciones no se cuente con una licencia o que esta haya caducado.

“Dentro de mis funciones realicé unas visitas e hice seguimiento a las construcciones en La Boquilla y todas las que están en la carrera 9 fueron suspendidas por no contar con la licencia.

“En el caso particular de esta obra, noté que no tenía las vallas con las licencias por lo que cité una audiencia pública y la dueña de la construcción reconoció que no tenía permiso. Ante esto tomé la medida correctiva de suspender la construcción, la cual no podía continuar hasta que se solicitaran los permisos en un plazo de 60 días. La suspensión se realizó la primera semana de julio”, le contó a El Universal Lisardo Del Río, inspector de Policía de La Boquilla.

Reincidentes

El inspector también contó que los dueños de esta obra fueron a solicitarle un permiso para que los dejara seguir construyendo, a lo que Del Río dijo que no.

“Hemos estado vigilantes a que las medidas se acaten, pero en este caso hicieron caso omiso. Es más, los dueños de esta obra fueron a preguntar si podían seguir y le di un no rotundo. Este fin de semana retomaron la construcción y lo Policía procede a hacer las capturas en flagrancia”, agregó el funcionario.