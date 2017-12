Caribe Afirmativo pide capturar al presunto asesino de Fabio Julio Teherán

Hay consternación en Cartagena. La muerte de Fabio Julio Teherán, de 23 años, ha generado repudio ante la creciente ola de intolerancia. El joven fue asesinado a las 3:10 de la madrugada de este viernes en la entrada del barrio Las Gaviotas, en medio de una pelea callejera.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, negó que la muerte del joven se haya causado en un ambiente LGBTI.

“Queremos hacer claridad y es que no se trata de un homicidio generado en un ambiente LGTBI. Un grupo de personas gais, entre ellos, Fabio, fueron espectadores de una riña y lastimosamente termina con la muerte de él. Nuestro primer llamado de atención a la ciudadanía y a las autoridades es que no se tengan prejuicios hacia la orientación sexual de Fabio sino que por el contrario se investigue a cabalidad este homicidio y se investiguen los responsables.”, sostuvo.

Castañeda pidió a las autoridades que se esclarezca con celeridad el crimen. “Hacemos un llamado para que se investiguen los hechos, se dé con el responsable del homicidio de Fabio y se le aplique toda la carga de justicia”.

Caribe Afirmativo solicita a la administración Distrital generar campañas que promuevan el respeto por la tolerancia y se disminuyan las muertes de más personas en riñas.

“Estas riñas callejeras ponen en riesgo la vida de muchos ciudadanos, no solo a miembros LGBTI, sino a transeúntes, niños, niñas, con desenlaces fatales. (…) Esperamos que por tratarse en este caso de un joven abiertamente gay, su asesinato no sea asociado a su orientación sexual. Las autoridades no deben pormenorizar el homicidio”, indicó Wilson Castañeda.

UDC se pronuncia

El programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena publicó una nota de condolencia con motivo de la muerte de Fabio Teherán.

El joven, quien estudió Comunicación Social hasta finales del año 2014, planeaba retomar nuevamente la carrera.

La publicación envía un mensaje a la juventud cartagenera para que se generen voces y acciones encaminadas a la recuperación de los valores y al valor de la vida.