Cartagena, lejos de la ciclo-inclusión

Pese a las campañas, marchas y promesas, los ciclistas aún no tienen el espacio que necesitan para movilizarse en la ciudad.

Cartagena ha tenido algunos intentos de promover el uso de bicicletas, sin embargo, el fracaso es repetitivo por no ser propuestas integrales. El 14 de febrero de este año, la fundación Bavaria entregó 100 bicicletas a Transcaribe que debían ser vinculadas al Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) como una opción de movilidad, sin embargo, hasta la fecha ninguna bicicleta ha sido utilizada y se corre el riesgo de que sean devueltas.

El gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, le contó a El Universal lo difícil que ha sido encontrar entidades que quieran patrocinar el uso de las bicicletas y sus costos, ya que Transcaribe no está diseñado para implementar este servicio. “El banco Itaú nos manifestó que quería hacer esta prestación, sin embargo no es seguro. Tengo dos opciones, con Itaú o también la Universidad de Cartagena, que las quiere recibir. Si estas dos entidades a mí no me resultan, tendría que preguntarle a la ciudadanía o a las empresas en cuestiones de bicicletas a ver a quiénes les gustaría quedarse con ellas”, dijo.

La Ley 1811 del 21 de octubre de 2016, conocida como la “ley probici”, estipula en el articulo 4 que los sistemas integrados de transporte masivo, como Transcaribe, deberán establecer esquemas de estacionamientos adecuados, seguros y ajustados periódicamente a la demanda de bicicletas para que les permitan a los usuarios conectarse con diferentes sistemas de transporte. Los objetivos principales de esta ley son el uso de la bicicleta como medio principal de transporte en todo el territorio nacional, incrementar los viajes en bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto ambiental que produce el tránsito automotor y mejorar la movilidad urbana.

El año pasado, el Ministerio de Transporte elaboró una guía de ciclo – infraestructura para que las ciudades adecuen sus vías para las bicicletas y así fomentar el uso de este medio de transporte de manera segura, en ese documento se explica que una ciudad ciclo-inclusiva es aquella en donde la bicicleta es una manera normalizada de transporte de todas las personas, sin importar su edad, que se puede utilizar para ir a trabajar o para el ocio y para todos los periodos del año.

Hacer uso de este medio de transporte no es solo un beneficio para su salud, ya que tiene un impacto positivo en la sociedad al contribuir en el mejoramiento del medio ambiente al disminuir las emisiones de dióxido de carbono y el ruido. Además, facilita la convivencia y el compartimiento del espacio publico, es económico y práctico.

Sin ciclorrutas

La falta de vías que tiene Cartagena es un problema cada vez más agudo, y convertirse en una ciudad ciclo inclusiva requiere de modificaciones no solo en la infraestructura, sino también ambientales (siembra de arboles), urbanísticas y culturales, además de la apuesta a la seguridad vial y ciudadana. Por ahora, se hace un intento para abrirles paso en las vías de otra manera. “Lo que se usa es señalización para un espacio especial para las bicicletas, para que ellas puedan transitar por las vías sin tener ningún tipo de temor de que los pueda golpear algún otro vehículo, cada día que nosotros incentivemos el uso de ese medio de transporte va a ser mas fácil porque vamos a sacar vehículos de las vías y eso da un impacto en movilidad”, comentó Fernando Niño, director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).

Aun así, estas señalizaciones parecen ser ineficientes ante la falta de educación vial, ya que los ciclistas que transitan por la avenida Pedro de Heredia se encuentran con diferentes tipos de vehículos que obstruyen su paso y llegan a representar un peligro. La cuestión no solo se reduce a la falta de ciclorrutas, a las existentes, que por lo general están en la Zona Norte de la ciudad, no tienen o no permiten el uso adecuado.

Con la construcción del Túnel de Crespo se crearon dos kilómetros de ciclorruta en el parque lineal, sin embargo, no hay un camino que permita el ingreso o la salida. Según denuncian algunos deportistas, las autoridades de tránsito les impiden el acceso al túnel por motivos de seguridad vial, no hay ingreso desde las avenidas hacia las ciclorrutas del parque, ni un desvío que permita a los ciclistas que se movilizan en sentido La Boquilla – Centro ingresar a la vía principal del barrio Crespo, razón por la cual los ciclistas deben ingeniárselas para poder acceder a la ciclorruta.El Consorcio Vía al Mar indicó que en el proyecto no se contempló el acceso a las ciclorruta del parque lineal, en el sentido de que estas estaban pensadas como un circuito interno para recreación y deporte.

Otras zonas con ciclorrutas, pero que presentan inconvenientes, son: el paseo peatonal en Bocagrande y la avenida del Lago. El primero ha significado un choque entre ciclistas y peatones por no tener separadores o indicaciones que delimiten las zonas para uso especifico, el segundo, representa un problema de seguridad ante la falta de iluminación y presencia de autoridades.

Los estudios para trazar las ciclorrutas estarían incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en enero de este año, la Alcaldía lanzó una aplicación llamada Biko, que sería útil para los ciclistas y ayudaría a trazar las rutas de mayor afluencia para posteriormente añadirlas al POT y poder construir las ciclorrutas, sin embargo, la administración Distrital decidió priorizar los macroproyectos y contemplar la posibilidad de dejar esto en manos de entidades como el IDER.