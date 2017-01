Cartagena se prepara para dos mega eventos

Con el visto bueno de las autoridades locales, este fin de semana se realizarán dos eventos masivos en Cartagena, que se han convertido en una tradición para la época de vacaciones de inicio de año: el festival de música electrónica Storyland, en la Zona Norte y el Metro Concierto, en el estadio de fútbol Jaime Morón.

La Secretaría del Interior informó que dispondrá de 300 agentes de la Policía Metropolitana de Cartagena (Mecar) para garantizar la seguridad en el Storyland, que será desde el viernes hasta el domingo y otros 232 estarán presentes en el Metro Concierto.

“Verificamos que los organizadores cuenten con todo lo requerido para realizar estos eventos en los que también estarán presentes organismos de control y emergencias, Gestión del Riesgo, entre otras entidades” dijo Fernando Niño, secretario del Interior del distrito.

Niño agregó que en los último eventos masivos realizados en Cartagena han tenido éxito en cuanto a seguridad y por eso recomendó a los asistentes “recrearse sanamente, con cultura también hay diversión. Deben acatar las normas, los puestos en las filas de acceso y controlar el consumo de bebidas alcohólicas”.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) indicó que para el concierto, que será este viernes, se dispondrán de unidades de apoyo y control de acceso peatonal y para el Storyland se harán controles en la avenida San tander, en el Anillo Vial y en Crespo. Son 25 agentes y reguladores quienes estarán a cargo de estas actividades.

Para reportar cualquier emergencia durante los eventos puede comunicarse a la linea 123 de la Mecar y la 125 del CRUE.

Si va asistir, tenga en cuenta

Álvaro Cruz, director del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE), señaló que los asistentes a ambos eventos deben evitar sofocaciones, desmayos e intoxicaciones, siguiendo estas recomendaciones:

- Hidratarse constantemente.

- Llevar ropa cómoda.

- No consumir alimentos sin antes verificar que los expendedores cuenten con las medidas básicas.

- No llevar menores de edad.

- Usar el transporte público para evitar conducir en estado de embriaguez.

- Mujeres en estado de embarazo no deben asistir.

Cruz afirmó que preparan visitas previas para garantizar que los organizadores cumplan con los parámetros en la atención de emergencias y durante los eventos estarán presente para apoyar cualquier imprevisto.