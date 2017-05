Cartagena, sin Observatorio Antidiscriminación por falta de presupuesto

Desde hace más de seis meses, los cartageneros y residentes en la ciudad no tienen dónde recibir asesoría jurídica y documentar los casos cuando sean víctimas de discriminación racial.

Desde el 30 de noviembre de 2016, se venció el convenio que la Secretaría del Interior del Distrito suscribió en 2015 con el Museo Histórico (MUHCA) para cumplir este propósito.

Al emblemático lugar, donde eran atendidos los ciudadanos, han llegado decenas de personas solicitando apoyo, según indicó la directora del Observatorio Estela Simancas Mendoza.

La información se conoce precisamente ahora cuando se celebra la 'Semana de la Afrocolombianidad'.

"Hemos sabido por el director y algunos funcionarios del Museo, que han llegado personas pidiendo ser atendidas, a mi teléfono también me han llamado, pero no hemos podido asistirlas. Lamentablemente la ciudadanía cartagenera no tiene a dónde acudir en caso de una situación de discriminación", apuntó.

¿Qué pasó con el convenio?

Eluniversal.com.co se comunicó con el secretario del Interior del Distrito y Convivencia Ciudadana, Fernando Niño Mendoza, para conocer qué ha pasado con el convenio y por qué no se ha firmado. El funcionario respondió que el año anterior no se tuvieron los recursos necesarios para retomar el acuerdo.

"El año pasado no teníamos recursos suficientes y una parte de los que teníamos se invirtieron en la alimentación de las reclusas de la cárcel de San Diego. Entonces, lo que hicimos fue un traslado presupuestal, y este año estamos en la etapa pre-contractual para poner nuevamente en funcionamiento el Observatorio", explicó Niño.

Aseguró que el convenio, de 300 millones de pesos, está en estudios previos y solicitud de disponibilidad para iniciar la contratación. El convenio incluye investigación, capacitación, campañas y medidas de apoyo a la población afro e indígena.

Denuncie en otros lugares

Si usted es víctima de discriminación racial también puede denunciar su caso en la Fiscalía, Casa Aiukú (Crespo) o en las oficinas de la Secretaría del Interior, en el antiguo edificio de las Empresas Públicas, en la Plaza del Joe, en el Centro Histórico.

Casos recepcionados

En los cuatro meses que funcionó el Observatorio, se lograron recepcionar 14 casos por discriminación racial, la conocida como racismo cotidiano, que es aquella en la que se agrede verbalmente y, por cuestiones etcnico-raciales, se bloquea el acceso a determinados espacios públicos, como discotecas.

En el aire Sistema de Alertas Tempranas

Con el convenio en espera, no solo se paralizaron las asesorías a las víctimas de esta conducta, sino que también quedó en el aire la creación del Sistema de Alertas Tempranas que pretendía implementarse con la Personería, Defensoría del Pueblo y otras entidades para establecer una hoja de ruta que permita superar esta problemática en Cartagena.

EN CIFRAS

En un estudio realizado por el Observatorio, reveló que 130 empresas encuestadas reconocieron que solo el 10% de la población afro ocupa cargos directivos en los sectores turístico, portuario, industrial y financiero. Las bolsas de empleo que suministran personal a estas compañías indicaron que para puestos de alto nivel, se prefieren a personas de tez blanca.