Cartagena tendrá su alcalde número 8 en cinco años

El panorama político de Cartagena se vislumbra sombrío, una vez más, tras la suspensión provisional de tres meses que la Procuraduría General ordenó en contra del alcalde Manuel Vicente Duque. (Lea: Procuraduría suspende al alcalde de Cartagena, Manolo Duque).

La separación del cargo mientras se adelantan investigaciones sobre las posibles responsabilidades del mandatario y otros funcionarios en las omisiones que conllevaron a la tragedia del edificio colapsado en el barrio Blas de Lezo, en el que murieron 21 personas, significará el paso de un octavo alcalde por el Palacio de la Aduana en los últimos cinco años.

Ese recurrente cambio de mando en tan poco tiempo sumergió a Cartagena en una crisis administrativa de la que apenas se buscaba salir con la elección de Manolo, que sin embargo, ahora es protagonista de un capítulo más de la inestabilidad política de la ciudad. ("Renunciar no es una opción": Manolo Duque).

La historia se inició en 2012 tras la enfermedad del entonces alcalde Campo Elías Terán Dix, quien con 160.176 votos se había convertido en el primer mandatario negro en la historia de la ciudad.

Al igual que Manolo, Campo Elías fue un periodista que llegó al máximo cargo público de la ciudad sin ninguna experiencia en administración pública ni en política y eso se notó en los primeros meses de mandato con una dura oposición de algunos sectores.

En septiembre de 2012, Terán Dix tuvo que dejar su cargo para centrarse en el tratamiento de un cáncer y nunca más volvió a ejercer como máxima autoridad. Entonces empezó una seguidilla de interinidad.

Por el despacho distrital pasaron Felipe Merlano, entonces secretario General de la Alcaldía, el ex asesor Óscar Brieva, quienes asumieron como encargados ante la ausencia de Campo Elías.

Luego, tras la ausencia por incapacidad, el entonces ministro del Interior, el hoy procurador general Fernando Carrillo, designó al ex director del Departamento para la Prosperidad Social, Bruce Mac Master, como alcalde y, posteriormente nombró a Carlos Otero Gerdts, hoy fallecido.

Durante el paso de estos cuatro alcaldes temporales se presentaron recurrentes cambios en el gabinete distrital y poco se avanzó en la aplicación del plan de desarrollo, por lo que quedó una sensación de crisis administrativa.

Tras el fallecimiento de Campo Elías -quien alcanzó a recibir una suspensión ordenada por la Contraloría General de la Nación por irregularidades en el contrato de servicio de aseo en las instituciones educativas y dependencias del Distrito - a causa del cáncer, la ciudad se sumergió en unas agitadas elecciones atípicas, de las que salió vencedor Dionisio Vélez Trujillo en julio de 2013, quien presentó un nuevo plan de desarrollo que apenas contó con dos años y medio para implementarse.

Tras seis alcaldes en cuatro años, el 1 de enero de 2016 asumió Manuel Vicente Duque un mandato que ya muchos comparan con el de Campo Elías por la alta oposición que ha generado en sectores de la ciudad y por su inexperiencia para manejar algunos temas de relevancia.

Mientras que en la administración de Terán Dix se habló de las injerencias que pudiera tener su hija Egla Terán en las decisiones del Distrito, con Manolo se habla de su primo José Julián Vásquez, considerado el rey de las licitaciones en Cartagena y la voz de mando oculta de la Alcaldía. (“La única manera de satanizarme ha sido a través de mi hermano”, Manolo Duque).

El derrumbe del edificio en construcción Torres de Blas de Lezo II, el 27 de abril pasado, reveló la falta de control que hay en la ciudad a un montón de obras que se desarrollan en los diferentes barrios.

Aunque en el desplome murieron 21 personas y otras 23 resultaron heridas, hasta el momento los hermanos Quiroz, responsables de la construcción, no han dado la cara, no se han ordenado capturas y no se han definido a los responsables indirectos de una tragedia que la opinión pública atribuye en gran parte a la corrupción y falta de control de las autoridades.

El 4 de mayo, la Procuraduría apeló al poder preferente para llevarse la investigación a Bogotá tras considerar que en Cartagena no se cumplían las garantías para que se desarrollara con transparencia y ayer 18 de mayo, el procurador, Fernando Carrillo, anunció la suspensión provisional del alcalde Manolo Duque, de la alcaldesa de la Localidad 3, Patricia Zapata, y del inspector de la Comuna 12, Alfonso Ramos de León.

También señaló que seguirán vinculados a la investigación la ex secretaria de Planeación, Luz Helena Paternina, y el ex director de Control Urbano, Olimpo Vergara.

Aunque el alcalde Manolo asegura que no ha sido notificado de la suspensión, que debe hacer efectiva el presidente Juan Manuel Santos o el ministro del Interior, lo cierto es que la medida llevará al nombramiento del que será el octavo alcalde en cinco años.

De seguir el patrón de comportamiento de los alcaldes designados en 2012, el gabinete de Manolo podría sufrir cambios y parte de su programa de desarrollo se vería afectado. Incluso, algunos de los empleados de la Alcaldía se muestran preocupados debido a que en poco tiempo finalizan sus contratos, lo que podría aprovechar el mandatario temporal para no renovarles.

Ante esto, el alcalde Manolo aseguró a El Universal que aunque no tiene un enemigo declarado, cree que hay manos oscuras que quieren desestabilizar a la ciudad. “Porque no es a Manolo, es a la ciudad, que no resiste que nuevamente le empiecen a colocar alcaldes interinos y no desarrollar los programas que se están trabajando”, apuntó.

El mandatario dijo que se asesora con sus abogados para decidir si apelará la decisión de primera instancia de la Procuraduría.