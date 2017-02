Cartageneros se unen en oración por la salud de Jasmín Álvarez Romero

No cesan las manifestaciones de solidaridad y afecto para Jasmín Álvarez Romero. Este viernes, se reunen amigos, conocidos, colectivos y ciudadanos en general para elevar oraciones por la pronta recuperación de la joven, hallada inconsciente el pasado 22 de enero, en una zona enmontada del Anillo Vial, con golpes en todo el cuerpo. (Lea aquí:Encuentran a joven que desapareció tras tomar un taxi en Cartagena)

A esta hora comienzan a llegar las personas con velas y pancartas que exigen justicia por su caso y que piden que no se repitan casos como este.

La cadena de oración fue organizada, a través de redes sociales y la aplicación whatsapp, por colectivos que defienden los derechos de la mujer, amigos y compañeros de universidad. (Lea aquí:Mañana cartageneros se unirán en oración por Jasmín)

Como se ha conocido hasta el momento, Jazmín sigue aferrada a la vida y cada día muestra mejoría en su salud. "Técnicamente ya no está en coma. Esto no quiere decir que haya abierto los ojos ni que pueda hablar, no, pero ya está mucho mejor”, relató a este medio, su tío Javier Enrique Méndez Silva. (Lea aquí:Jasmín, la joven brutalmente golpeada, sigue respondiendo a estímulos)

Se espera la presencia de mujeres víctimas de la violencia en el lugar que también se solidarizan con el caso.

El Alcalde Manuel Vicente Duque también hace presencia junto a concejales y líderes sociales.