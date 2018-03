Cascajal pide paz en tiempos de paz

Los estudiantes de la Institución Educativa Técnico Acuícola de Cascajal no vivieron en el 2000 las marchas contra la violencia guerrillero-paramilitar que azotó la mayoría de pueblos de Bolívar, pero el martes 13 de marzo repitieron la ruta que quizás hace 18 años recorrieron sus antecesores para pedir lo mismo que ahora, en tiempos de paz, ellos piden: que los violentos no los maten y que el Estado no los deje morir.

Al final, como quien no tuvo suficiente con marchar por todo el pueblo haciendo levantar a los viejos de sus mecedoras, dejaron pegadas a las rejas más visibles las arengas de su lucha, como para que todo el que llegue al pueblo en estos días sepa que, tal y como hace 18 años, los jóvenes de Cascajal se resisten a la violencia.

Sin puesto de policía

Se resisten tanto a la violencia que en este pueblo que hoy tiene más de 9 mil habitantes, hace años que no hay una estación de policía. La hubo, dice Delbis Pérez, presidenta de la Junta de Acción Comunal, ‘cuando Colombia era sana’.

“Cuando Cascajal comenzó a crecer no sé qué pasó, que quedamos en esta situación. Pero aun con la violencia, nos recuperamos con la cabeza en alto, nunca esperamos que estos episodios se repitieran en la población”, contó.

Un cascajalero que prefirió mantener su nombre en reserva, aseguró que tras el doble feminicidio, la tranquilidad que vivían desde hace una década, se fue. Las calles volvieron a despoblarse a las seis de la tarde y volvieron a asegurar bien las puertas de los patios que muchas veces han dejado abiertas, pensando que en Cascajal nunca pasa nada, pues fue por el patio, dicen algunos, fue que les llegó la muerte a María Camila y Luz Dary.

“Es muy triste que mientras en el país se está hablando de paz, en esta pequeña comunidad estén matando a la mamá y a la hija, justo el día de elecciones, fecha en la que anteriormente venía el Ejército y patrullaba”, reclamó Delbis.

El domingo 11 de marzo la fuerza pública llegó a las 6 de la mañana al pueblo para controlar el movimiento de personas que votarían en las elecciones legislativas del Congreso de la República. Dos horas después un familiar descubrió los cuerpos de las mujeres asesinadas, pero entre el aviso de los homicidios y la inspección de la Fiscalía pasaron tres horas.

“Así pasa siempre aquí, ha habido casos en los que roban y amordazan a las víctimas, llamamos a la policía y llegan muy tarde, después de pitos como decimos aquí”.

La explicación que dan, dice Luis Turizo, vecino del corregimiento, es que solo pueden llegar a un punto de la población rural, pero mientras tanto el pueblo se vuelve ingobernable.

Alarma por el consumo de drogas

Lo comentan en las terrazas y en los patios, mientras comparten entre vecinos un pocillo de café. Los rumores dicen que los jóvenes están consumiendo drogas ilegales, que cerca a donde vivían Luz Dary y María Camila hay expendios ilegales de estupefacientes.

La presidenta de la JAC lo confirmó. “Hemos denunciado, hemos presentado cartas. En Cascajal se nos está perdiendo la juventud. Aquí incluso hay niñas, adolescentes, que están en centros de rehabilitación y lo de estas dos vecinas muertas ya es la tapa. Hay que hacer algo ya”.

Según Delbis, la muerte de Luz Dary y María Camila es producto del consumo excesivo de drogas que se da en el corregimiento. Es una de las hipótesis que se tienen: una o varias personas bajo los efectos de alucinógenos, descontroladas, habrían entrado a la casa, causando vejámenes a las dos mujeres, que dormían juntas en su casa del barrio Villa Fany.

Pero este consumo de drogas también puede tener muchos más efectos en la población, caracterizada por que sus jóvenes ingresan a las universidades públicas y en los últimos años esto se ha reducido.

“Esperamos que con la presencia policial también llegue al colegio principal del corregimiento la Policía de Infancia y Adolescencia, para que haga una intervención allí, porque sabemos que hay jovencitos que están proponiendo drogas dentro de la institución, que están formando consumidores”, concluyó Luis Turizo.

Fortalecen el pie de fuerza

El día que se conoció el doble feminicidio, Pedro Alí Alí, alcalde del municipio de Magangué, denunció que es muy poca la fuerza pública que hace presencia en la zona. Desde que se posesionó en el 2016, Alí Alí había destacado que no tienen ejército en el municipio, pero hasta ahora esa situación no ha cambiado.

El lunes 12 de marzo, en una reunión urgente que hicieron en Cascajal, el coronel de la Policía de Bolívar se comprometió a nombrar seis unidades permanentes en el corregimiento, siempre y cuando la comunidad acondicionara un lugar para su estadía; mientras tanto están patrullando de manera periódica.

Sobre los feminicidios, hay vigente la oferta de recompensa por 5 millones de pesos para quien dé información veraz que permita la captura de los asesinos.