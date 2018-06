Caso Aquarela: “El viaje a la Unesco no será financiado con el erario”: Wong

Ha pasado menos de una semana desde que el Ministerio de Cultura dio a conocer el informe que emitió la misión de asesoramiento del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos (Icomos) para la Unesco, tras la inspección que hizo este ente al Patrimonio Mundial de Cartagena en diciembre pasado.

Varias de las observaciones recaen sobre el proyecto de vivienda de interés social Aquarela, que afecta a un bien de interés cultural (BIC) como lo es el Castillo de San Felipe. “La misión recomienda al Estado continuar con los esfuerzos realizados y hacer uso de todos los instrumentos legales para detener indefinidamente la construcción del proyecto y demoler lo que se ha construido, tomando en cuenta la amenaza que este representa para la conservación de los atributos que sustentan el Valor Universal Excepcional de Cartagena como bien Patrimonio Mundial”, dice el informe.

Tras las aseveraciones del ente internacional, la alcaldesa (e) de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, manifestó que enviaría a París, Francia, una comisión conformada por el secretario de Planeación, la directora del Instituto de Deportes y Recreación (Ider) y el jefe de la división de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), para hablar con representantes de la Unesco sobre Aquarela. El fin era encontrar una solución a este polémico proyecto. (Lea aquí: Alcaldía enviará comisión a la Unesco para definir el caso Aquarela)

Se oponen

En reacción a ese anuncio, la Procuraduría General de la Nación envió a la mandataria una misiva firmada por el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco Zúñiga. Allí manifiesta su desaprobación hacia esta comisión, pues hay otras alternativas para comunicarse con los representantes de la Unesco.

“Desde el Ministerio Público advertimos las razones de inconveniencia en el envío de una comisión a la sede de la Unesco, en París, para atender un asunto que, como usted lo ha indicado a medios de comunicación, ya ha sido asumido por las autoridades judiciales contencioso-administrativas y penales, escenarios ante los cuales podrá el Distrito y los sujetos procesales e intervinientes allegar todo el material probatorio a que haya lugar, así como ejercer sus derechos de contradicción y defensa”, dice la carta.

(Lea aquí: Caso Aquarela: Procuraduría se opone al envío de una comisión a la Unesco)

La Procuraduría también señaló que “el Distrito puede coordinar reuniones y/o videoconferencias utilizando las herramientas tecnológicas que permiten la comunicación con ese organización y a través de las mismas generar espacios de interlocución en los que el Distrito formule las observaciones que a bien tenga, así como solicitar las claridades que considere necesarias”.

“No afecta el erario”

La alcaldesa (e), Yolanda Wong, le contó a El Universal que este viaje no perjudicaría el erario, ya que los recursos para financiarlo son externos.

“El viaje se hará con recursos que no son del erario, sino con respaldo de interesados en el patrimonio. Nosotros, por tener la declaratoria de Patrimonio Mundial, estamos interesados en oír de primera mano a la Unesco, ya que no hemos tenido una relación cercana, sino a través del Ministerio de Cultura.

“La tarea de esta misión no solo será hablar de Aquarela, sino de las otras recomendaciones que dejó el ente internacional sobre el patrimonio, como lo son las fortificaciones”, dijo la mandataria.

Wong contó que se reunió que con el Procurador Provincial para explicarle todo lo relacionado con el viaje a París.