Caso de "usted no sabe quién soy yo" involucra a funcionario de la Alcaldía

Un caso más de “usted no sabe quién soy yo” pringa esta vez al Distrito de Cartagena. Felipe García Cárcamo, asistente del alcalde Manuel Vicente Duque, es la figura central de un video que circula durante estos días en las redes sociales en el que se le ve y escucha discutiendo con un agente de tránsito al que le da la “típica respuesta’.

Los hechos se registraron en esta semana en el Centro Histórico, frente a la Torre del Reloj, donde agentes del Departamento de Tránsito y Transporte, Datt, realizaban un retén rutinario en el que fue intervenido García.

Según lo que se aprecia en el video, el vehículo de García era manejado por un hermano de éste que no llevaba consigo la licencia de conducir por lo que el uniformado procedió a hacer el trámite respectivo para el comparendo, originándose una confrontación entre las partes.

El Universal conversó con Felipe García Cárcamo, quién expresó que se encontraba hoy en San Andrés con su familia y no quería referirse al tema. Sin embargo , manifestó que los hechos no sucedieron en concordancia a la impresión que deja el video; sino que la discordia y la divulgación del audiovisual es resultado del abuso del uniformado que pretendió inmovilizar el vehículo, sin argumento alguno.

“El carro en efecto lo manejaba mi hermano, quien no portaba la licencia; pero la ley estipula para esos casos, que los agentes pueden dar 45 minutos al ciudadano para traerla, sin embargo este agente no procedió así; incluso no tuvo en cuenta que yo, el dueño del carro, también iba en él y portaba todos los documentos en regla; y además de ponerle el comparendo a mi hermano, que era lo correcto, pretendía inmovilizarme el vehículo. Ese abuso fue el que hizo que me alterara porque no había motivo para esto”, expresó García.

El asistente del alcalde asegura que está tranquilo y que su discusión con el agente del Datt es una más de las “10.000” que sostienen a diario los ciudadanos con cualquier figura de autoridad que “pretenda vulnerar sus derechos”, con la diferencia que la de él fue divulgada en las rede sociales. García aseguró que él no estaba en estado de embriaguez y que le solicitó al agente que le hiciera la prueba de alcoholemia, pero el uniformado no se la hizo.

El Universal intentó contactar varias veces con el director del Datt, Edilberto Mendoza Goes, y al vocero de la oficina de prensa de la misma entidad para conocer su versión, pero no contestaron.