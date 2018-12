Caso PAE: “La Fiscalía no tiene claro lo que se contrató”

La suerte de los imputados en el caso de las presuntas irregularidades en la contratación del 2016, del Plan de Alimentación Escolar (PAE), se define hoy. Luego de analizar el material probatorio expuesto por la Fiscalía 53 Seccional de Cartagena, y después de escuchar los argumentos de la defensa, el juez 12 con funciones de Control de Garantías, José Luis Sepúlveda, definirá si estas personas van a la cárcel, si les ordena una medida de aseguramiento no tan severa, o si quedan en libertad.

“LAS PECHUGAS A 40 MIL NO EXISTEN”

Ayer, la defensa trató de desvirtuar lo expuesto por el organismo acusador. El primer turno fue para Iván Díaz, apoderado de David Camacho y Sandra Mercado. El abogado precisó que al fiscal se le olvidó leer el contrato, para poder establecer de manera concreta las obligaciones del contratista con el Distrito.

“El objeto del contrato no es para comprar pan, canela, etc... el objeto del contrato dice que se contrató un servicio que incluye muchas cadenas: poner en la mesa de unos estudiantes raciones de comida (...) No hubo celebración indebida de contratos, sobre todo en la liquidación. La compra de los insumos se adquieren con recursos privados”, dijo.

Por otro lado, sustentó que es imposible jurídicamente que el contratista se haya apropiado de un anticipo, ya que este es amortizado en cada una de las cuentas mensuales que el contratista presenta.

“El contrato arrancó el 16 de agosto de 2016 y el anticipo el 3 de octubre de ese mismo año. El contrato transfirió todos los riesgos al contratista”, añadió.

Respecto al polémico caso de la supuesta compra de pechugas a $40 mil, aseguró que este es un mito y que en el caso de que fuera real, es un riesgo que asume el contratista.

“Esperamos que se acabe ese mito de las pechugas a 40 mil. Si las pechugas las consiguió a 40 mil, que no fue así, ese era un riesgo que debía asumir el contratista”, manifestó.

Díaz enfatizó que no hubo apropiación de dinero público, y que “ese tal incumplimiento de los requisitos legales no se da y tampoco falsedad en documento público”. Por último, aseveró que la única forma que se cometiera peculado, era que la supervisora haya autorizado el pago de mayores raciones.

Es de recordar que a David Camacho le imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado y coautor a título de dolo de falsedad ideológica en documento privado.

A Sandra Mercado le imputaron contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en calidad de coautora e interviniente a título de dolo en todos los delitos, y coautora en falsedad ideológica en documento privado.