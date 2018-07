Pacientes de la Casa del Niño le ganaron a críticos diagnósticos

Cuando me dijeron la enfermedad que tenía la niña, me quería morir”, admite Senda Luz Pérez Valdez, madre de Loraine Andrea Suárez Pérez. Es que en 2009, a un año y dos meses de haberla traído al mundo, a la pequeña le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, pronóstico que se oscureció aún más cuando los galenos le agregaron un “apellido”: de alto riesgo.

Las señales que condujeron a ese pronóstico se manifestaron tan solo días antes. “Ella se me había puesto amarilla y pálida, y tenía la barriga muy crecida. La traje a la Casa del Niño, le hicieron un examen y a los cinco días me dijeron que la tenía que ver un oncólogo”, recuerda la mujer de 36 años.

De inmediato, “me pasaron para Comfamiliar y la hospitalizaron. Me dijeron que tenía leucemia linfloblástica aguda de alto riesgo, que tenían que hacerle quimioterapias. Yo pasaba llorando y decía que ella no iba a aguantar eso porque era muy chiquitica”.

Con un gran temor, que moderaba con fe en Dios, Senda comenzó a “vivir” el tratamiento de Loraine. “Las quimios la tumbaban un poco. No comía, le colocaban una ampolla para que no vomitara, permanecía con suero. Ella no tenía aliento ni para jugar. Estuvo dos años en tratamiento. Gracias a Dios en ese tiempo Comfamiliar le cubrió todo, no tuve necesidad de pelear”, cuenta la madre.

A la bebé, inicialmente, le ordenaron cinco sesiones de quimioterapias. Para ellas era necesaria su hospitalización. “La hospitalizaba por las quimios, si le daba fiebre, se le bajaban las plaquetas o la hemoglobina, la hospitalizaba otra vez. Cuando se normalizaba le tocaba volver a ingresar para el siguiente tratamiento, se le bajaba otra vez algo y así sucesivamente”, relata la madre.

Advierte que su hija menor (tiene un niño de 17 años) “estuvo tres veces en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). Una vez porque estaba botando sangre por la nariz. Las otras porque donde tenía el catéter puesto no le filtraba bien el medicamento, entonces le salió un acceso. Esa infección le causó una bacteria que se le pasó para la rodilla, de ahí para el abdomen y le metieron mecha; se estaba muriendo”.

Cuando Loraine terminó un año de quimios hospitalarias, “vino un año de pastillas. Tomaba una diaria y tres o cuatro todos los viernes. Como ella todavía no tragaba, yo se las machacaba. Fue mejorando (...) Ahora la ven cada seis meses en la Casa del Niño”.

Resalta que en la Fundación Ayúdame a Vivir (Funvivir), aliada de la Casa del Niño, que ayuda a niños con cáncer y sus familias, “me dieron todo el apoyo. Si necesitaba paños, suero, transportes, todo me lo daba la fundación”.

Su presente

“Cualquiera la ve y cree que no tuvo eso”, dice con orgullo -y mucho alivio- Senda.

Es que aquella bebé que estuvo más de una vez cerca de morir, hoy es una niña de 10 años que cursa quinto de primaria y sueña con ser médico, quizá porque ha vivido en carne propia la nobleza y entrega de esta profesión.

Pero antes deberá superar un problema de aprendizaje. “Hace dos años la están viendo neuropediatría, psicología, terapia ocupacional y fonología, porque las quimios le afectaron un poco el cerebro. Ella lee, pero cuando va a explicar lo que leyó se le olvida”, explica la madre.

Confía en que así como su hija pudo sobrevivir a una leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo, podrá potenciar su aprendizaje.

De Ciénaga de Oro a la Casa Ronald McDonald

Desde el 17 de enero pasado, los hermanos Luis y María Alejandra Guerrero Guzmán, de Ciénaga de Oro (Córdoba), residen en Cartagena.

Aunque pensaron que iban a tardar menos tiempo en la ciudad, su estadía se ha prolongado. Pues llegaron en busca de un diagnóstico para los síntomas que presentaba Luis y lo recibieron, pero este fue más complejo de lo que imaginaron y hoy los “obliga” a quedarse para que el adolescente reciba los controles requeridos.

Luis fue diagnosticado con síndrome nefrótico y en su mente tiene claro cómo empezó a padecer ese trastorno renal. “Empecé a sentir fiebre. Duré cinco días así, en mi casa, y como no mejoraba me llevaron al hospital. Me mandaron unas pastillas, no me sirvieron, y le dije a mi mamá que me llevara nuevamente; ahí fue que me hicieron una prueba de sangre y salió que tenía alterados los niveles de creatinina, todo”.

De Ciénaga de Oro lo remitieron a Cereté (Córdoba) y de ahí a Montería. “Allí le diagnosticaron esclerosis severa, o sea, lo diagnosticaron mal. Duró dos meses hospitalizado y le dieron de alta (...) Se complicó y regresamos a otra clínica de Montería. De ahí lo pasaron a Cartagena”, cita María Alejandra, evidenciando lo difícil que es obtener un diagnóstico oportuno.

El 17 de enero, justo un día después de que Luis cumpliera sus 16 años, los hermanos llegaron por primera vez a la Casa del Niño, donde le dieron a conocer su verdadero diagnóstico: síndrome nefrótico, definido por la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. como “un grupo de síntomas que incluyen proteína en la orina, bajos niveles de proteína en la sangre, niveles altos de colesterol y de triglicéridos, aumento del riesgo de desarrollar coágulos de sangre e hinchazón”.

María Alejandra, de 19 años, dice que instalado en la Casa del Niño, Luis “se complicó mucho. Estuvo tres veces en UCI, los riñones no le funcionaban y le afectaron el corazón, los pulmones, la piel; cayó en insuficiencia renal crónica. Le dio una segunda trombosis en la pierna derecha. En Montería le había dado una”.

Luis interviene, recordando que “a diario me tomaba un poco de pastillas. Me hacían diálisis dependiendo de cómo amanecían mis niveles de creatinina. A veces mejoraba, después no”. Tal era el decaimiento de Luis, que cuando un nefrólogo escuchó que quería conocer la playa, armó plan para llevarlo. Ese gesto de bondad le infundió ánimo.

Hospitalizado estuvo del 17 de enero al 9 de julio, tiempo en el que su hermana se instaló en la Casa Ronald McDonald, en el barrio El Prado. “A él los medicamentos no le funcionaban, hasta que hubo uno le funcionó”, afirma la hermana.

Estando Luis apto para salir de hospitalización, ambos hermanos se acomodaron en la Casa Ronald McDonald. “Tengo cita el martes. Ese día me dirán cada cuánto debo asistir a control, cuánto tiempo más debo quedarme”.

Él no pierde la esperanza de retomar décimo de bachillerato, curso que dejó en espera cuando arribó a Cartagena. “Como a mí me gusta eso de arreglar cosas, quiero ser electricista”, asiente, agregando que “mi mamá pregunta: “¿cuándo vienen? Hay que esperar la cita para saberlo”.

Servicios "únicos" en la Casa del Niño

La exitosa recuperación de Loraine y Luis se debe en parte a la atención integral que reciben en la Casa del Niño.

Luis Alberto Percy, director de esta fundación hospitalaria, destaca la excelencia de los servicios de hemato-oncología y nefrología pediátrica que les brindaron, respectivamente.

“La hemato-oncología es uno de los servicios en los cuales la Casa del Niño es líder en la ciudad. Está integrado por un equipo de profesionales, en donde hay hemato-oncólogos, oncólogos, pediatras, médicos generales, enfermeras con entrenamiento en la área de hemato-oncología, trabajo social, psicología y un área donde hay un grupo de médicos y una atención multidisciplinaria para estos pacientes.

“Aparte de eso, tenemos una serie de actividades lúdicas que nos ayudan a que el manejo de esta enfermedad sea mucho más llevadero. Y contamos con dos fundaciones que trabajan de la mano con nosotros: Funvivir y Ronald McDonald, a través de las cuales brindamos hospedaje a los familiares, alimentación. En algunos casos transporte y apoyo psicológico, emocional, para atender de manera integral a los pacientes”.

De la nefrología pediátrica, Percy resalta que “Casa del Niño es el único hospital de la ciudad que tiene una sala de nefrología pediátrica. El equipo está integrado por tres nefrólogos pediatras, enfermeras especializadas en el manejo de nefrología pediátrica y un urólogo pediatra, que completa las atenciones clínicas y quirúrgicas. Adicionalmente, contamos con el servicio de diálisis, necesario para el tratamiento de los pacientes nefrópatas”.

Lamenta que “desafortunadamente, por nuestra capacidad instalada, hay muchos niños que tienen que acudir a otros centros a atenderse, en donde no se les garantiza la integralidad ni la atención de un equipo multidisciplinario como el que tenemos en la Casa del Niño”.