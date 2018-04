Ceballos luce una nueva cara

Atrás quedó la presencia de cambuches, habitantes de calle, sustancias alucinógenas y el indiscriminado arrojo de basuras en el separador lineal de la Transversal 54, a la altura de Ceballos. El punto crítico, que no logró recuperar el Distrito, comenzó a convertirse en una zona verde el pasado 8 de abril, por iniciativa de la Junta de Acción Comunal (JAC). Lea aquí (Distrito y Aseo Urbano buscan embellecer punto crítico en Ceballos)

“Los miembros de la JAC tomamos la decisión de retomar ese espacio, y lo fuimos retomando. En ningún momento les dijimos a los habitantes de calle que se fueran, ni los tratamos bruscamente, porque ese es un proceso y el Distrito no tiene políticas públicas para tratar la situación. Nosotros les hicimos saber que íbamos a recuperar nuestro espacio, que ese era un espacio de la comunidad, nos fuimos metiendo, sembrando árboles, empezamos a limpiar, y ellos al vernos se fueron retirando”, contó Marta Angulo, presidenta de la JAC de Ceballos.

Recordó que el proceso empezó el 8 de abril, con una “firmatón” en la que logró recoger más de 800 firmas de miembros de la comunidad. Su fin, interponer una acción popular. “Vamos a exigir al Distrito que mantenga la recuperación de la zona, y que resuelva la problemática de los habitantes de calle, porque no es un problema que le competa a la comunidad, sino a ellos, y han hecho caso omiso. Con todos los entes del Distrito hemos hablado y nada, por eso en esta ocasión ni los hemos llamado”.

Mientras, la misma comunidad está pagando la vigilancia de la zona recuperada. “Tenemos dos hombres en el día y dos en la noche, que no permiten que ingresen habitantes de calle, consuman droga, traigan cambuches y colchones. Hacen la limpieza y colocan la basura en bolsas a la orilla de la carretera para que la empresa de aseo la recoja”.

Uno de ellos es Ricardo Guardo Cortés, habitante de Ceballos y antiguo invasor de la zona recuperada. “Los habitantes de calle no entran porque me respetan. Les digo que no pasen de la cinta para allá y me respetan porque me conocen, yo paso berrochando con ellos, así que conmigo nunca han tenido problemas. Yo estuve metido con ellos aquí, pero ahora estoy retirado, estoy haciendo el mantenimiento para que el barrio se vea limpio. El barrio está alegre por eso”.

Añadió que su pago es la suma de aportes voluntarios de los miembros de la comunidad. “Lo recogen como si estuviera trabajando en la cívica, van de casa en casa, y nos lo entregan los sábados. Todos estamos contentos”.

¿Y lo prometido?

La presidenta de la JAC de Ceballos recordó que el 22 de junio de 2017, Aseo Urbano de la Costa anunció que construiría un parque en la zona, una vez el Distrito lograra el traslado de los habitantes de calle. “Decían que no se podían meter aquí porque había habitantes de calle y ellos no se podían tocar, porque tienen derechos; dijimos, ‘si ese es el problema, vamos a tomar acciones para desalojar el espacio’. Con sacrificio lo logramos y esperamos que ellos hagan la inversión”.

Pese a que la líder afirmó que a la fecha, la empresa se ha limitado a prestar el servicio de limpieza y recolección de residuos, Félix Cueto, gestor social de Aseo Urbano, dijo que comenzaron la recuperación de la zona realizando el encerramiento y la siembra de 15 árboles, en trabajo conjunto con la comunidad.