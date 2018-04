Centro de Integración Ciudadana está siendo desmantelado por los vándalos

La dirigencia comunal del sector 20 de Enero, del barrio El Pozón, volvió a pedir la colaboración del Gobierno Distrital para que se le ponga vigilancia al Centro de Integración Ciudadana, que funciona en esa zona.

Se trata de una estructura con graderías y cancha de microfútbol y baloncesto, que fue inaugurada en 2016, durante el gobierno del entonces alcalde de Cartagena, Manolo Duque Vásquez.

La consecución de este escenario, construido en un área de 1600 metros cuadrados, se logró a través de un convenio entre el Ministerio del Interior y el Gobierno local.

Para su construcción, el Gobierno nacional invirtió 683 millones de pesos y el Distrito debió aportar el terreno y su adecuación.

Elver Méndez, uno de los trabajadores cívicos de 20 de Enero, informó que, después de la inauguración, el Distrito puso vigilancia permanente en el recinto, pero el año pasado fue retirada.

Igualmente, según el líder comunal, nunca se le hizo mantenimiento a la estructura. Por eso, el techo está orificado, las mallas están rotas, se robaron los bombillos y la batería sanitaria.

“Algunos jóvenes del sector se divierten tirándole piedras al techo y a las mallas, y es poco lo que uno puede hacer, porque también lo agreden”, manifestó Méndez.

Asimismo, aseguró que en vista de la falta de vigilancia se dirigió a Secretaría General del Distrito para que asignaran un personal, pero hasta ahora no se ha restablecido esa parte.

“Después --prosiguió--, hablé con la Secretaría de Apoyo Logístico y me dijeron que eso era con Distriseguridad. Me dirigí a Distriseguridad y ahí me dijeron que eso era con Apoyo Logístico”.

Para el dirigente “hay como un enredo en esas responsabilidades, porque a veces me mandan para Secretaría del Interior; y después, para Secretaría de Infraestructura. Otras veces hemos invitado al alcalde de la Localidad 2, Gregorio Rico, pero nunca nos atiende; y a la hora de la verdad, nadie se responsabiliza y el Centro sigue deteriorándose”.

Al respecto, la secretaria del Interior, Yolanda Wong Baldiris, dijo que sí existen planes para adecuar el escenario, pero para que funcione una estación de la Policía.

“Los mismos líderes comunales se han encargado de deteriorar ese recinto, porque lo alquilan para eventos y no hacen mantenimiento. Entonces, lo que vamos a buscar es darle un mejor uso”, señaló la funcionaria.