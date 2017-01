Centro Radio Oncológico del Caribe está en crisis

Usuarios del Centro Radio Oncológico del Caribe, bajo el régimen subsidiado, interpusieron más de 10 acciones de tutela entre noviembre y diciembre del año pasado, para exigirle la entrega oportuna de los medicamentos que requieren para tratar el cáncer que padecen.

Consultada por este medio, la gerente del centro médico, Luz Eliana Mendoza Peña, aseguró que la demora en la entrega de tratamientos se debe a que entre la Secretaría de Salud Departamental y el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) le adeudan una suma cercana a los nueve mil millones de pesos.

Precisó que la deuda de la primera asciende a 4950 millones de pesos, mientras que la de la segunda es cercana a los 3900 millones de pesos.

Según Mendoza, las dificultades se iniciaron cuando mediante la Resolución 1479 de 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social “ordenó que los servicios no POS (de pacientes del régimen subsidiado) los pagaran las entidades territoriales, es decir las secretarías de salud de cada municipio y departamento, en lugar de las Entidadades Promotoras de Salud (EPS)”.

“Llevamos 18 meses con esa norma, y de la Secretaría de Salud Departamental no hemos recibido ningún pago. Hace un mes me informaron que iban a hacer un pago de 500 millones de pesos, o sea de la cartera que ellos tienen, que son 4950 millones de pesos, solo iban a cancelar esa cifra después de más de 18 meses de retraso. Sin embargo, todavía el pago no se ha efectuado”.

Del Dadis, la gerente afirmó que “hemos recibido dos pagos, pero el flujo de recursos no es suficiente. Las cuentas por cobrar han ido creciendo y llegó el momento en que estamos bastante asfixiados”.

Resaltó que “le debo a los laboratorios más de cuatro mil millones y ellos me están bloqueando los medicamentos. No tengo para dar a los pacientes los medicamentos de forma continua, por ejemplo, hay quienes tienen que recibir medicamento cada 15 días y a veces no tengo para hacerlo con esa frecuencia. Incluso hay un laboratorio que aparte que no entrega los medicamentos le prohibió a sus distribuidores vendérnoslo como medio de presión para que le paguemos”.

“Nosotros cada vez nos estamos endeudando más -indicó Mendoza- porque hacemos créditos, sobregiros, acuerdos de pagos con laboratorios para que liberen pedidos. El ejercicio cada vez está más complicado”.

LOS AFECTADOS

El Centro Radio Oncológico del Caribe sostiene que en el departamento de Bolívar hay nueve mil pacientes adultos con cáncer, de los cuales atiende más de siete mil.

“El impacto de nuestra crisis es grandísimo porque estamos hablando de cerca del 80% de la población de cáncer de todo el departamento”, dijo Mendoza.

Explicó que “se nos está agotando el recurso propio y no hay forma de seguir comprando los medicamentos. Ya los pacientes están empezando a ver la dilatación del tratamiento e incluso muchos no han podido continuarlos porque no existe la forma de pagar a los laboratorios que prestan el servicio de los medicamentos”.

“Tengo pacientes que están en cuidados paliativos por su complejidad de patología -anotó-, y no tengo siquiera cómo darles un medicamento oportuno para ayudarles con el dolor o para mejorar su calidad de vida en los últimos días. Es muy complicado”.

Por la situación expuesta, el centro médico aseveró que envió derechos de petición a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y a la Procuraduría General de la Nación desde abril de 2016, pero “después de tanto tiempo no hemos visto que ellos ejerzan algún control o presión para poder solucionar este requerimiento”, afirmó Mendoza.

Recalcó que “el cáncer no da espera, porque un paciente con esa patología entre más días pasan menos respuesta tiene al tratamiento. Puede morirse o hacer metástasis (...) Queremos que las secretarías y autoridades de salud revisen, vean cómo hacer para tener algo de flujo de recursos, porque cada vez se siente más el impacto del retraso en pagos”.

QUÉ DICEN LAS SECRETARÍAS

La directora del Dadis, Adriana Meza Yepes, informó que “la cartera que tiene hoy el Distrito con el Centro Radio Oncológico asciende a 3800 millones de pesos, de los cuales tiene auditados 2900 millones de pesos. Tiene unas glosas de 148 millones y sin auditar 735”.

“Sin embargo -añadió la funcionaria-, a pesar de las dificultades económicas y la insuficiencia de recursos que se ha venido presentando desde el 2008 (acumulación de deudas del Distrito por conceptos de no POS), durante el 2016, teniendo en cuenta la importancia del servicio y la prioridad de los pacientes con cáncer, se canceló al Centro Radio Oncológico 1019 millones de pesos y se le autorizó una sesión de créditos con una EPS de 500 millones, lo que quiere decir que al centro durante 2016 se le han cancelado 1519 millones de pesos”.

Meza Yepes manifestó que el Distrito “está haciendo unos esfuerzos grandes para recuperar carteras y poder hacer los pagos a la entidad”, y resaltó que “el Centro Radio Oncológico ha sido una de las IPS favorecidas con la mayor cantidad de recursos girados después del Hospital Universitario”.

Este medio intentó comunicarse con la Secretaría Departamental de Salud y no fue posible.