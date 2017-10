Centro Radio Oncológico espera hace 49 días pago del Distrito

“Algo está pasando” en el despacho de la Alcaldía de Cartagena, que obstaculiza el desembolso de $2.145 millones al Centro Radio Oncológico del Caribe, o al menos así lo intuye Luz Eliana Mendoza Peña, gerente del centro médico.

Sostuvo que tras una demanda contra el Distrito, un juzgado ordenó el mencionado pago, que hace parte de una deuda de $5.200 millones. Al parecer, todo estaba listo para que se entregara el abono, pero 49 días después no se ha efectuado.

“Por la demanda, el comité de conciliación distrital, integrado por Dadis, Secretaría de Hacienda, Tesorera, Jurídica y un delegado de la Alcaldía, se reunió con nosotros el 7 de septiembre. Ese día ellos aprobaron el pago, hicieron el documento y lo pasaron a la Alcaldía para firma del alcalde, que es lo último que falta para que cumplan con el pago”, explicó Mendoza.

“Hoy -advirtió- el alcalde no ha firmado, no sé por qué motivo. Me dicen que en promedio debió tardar de 7 a 10 días. Son muchos pacientes los que se están viendo afectados por esta situación y por más que recaude con las otras aseguradoras es imposible mantener carteras tan altas y seguir comprando medicamentos”.

Recalcó al Distrito que “la IPS maneja pacientes con cáncer, que oportuna y continuamente deben recibir tratamiento. Cuando el paciente pierde la secuencia tiene más probabilidades de complicarse o incluso de fallecer por este tipo de patologías. Es un tema complejo y tiene alta tasa de mortalidad en el país”.

En la ciudad, en 2016 murieron 50 personas por cáncer de mama, 45 por cáncer linfático, 38 por tumores malignos en traquea, bronquio y pulmón, 37 en próstata, 32 en estómago, 25 en colon y 24 en el útero.

Cierre sería un caos

La gerente del Centro Radio Oncológico del Caribe recordó que la deuda del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), de $5.200 millones, obedece a facturas de más de 360 días.

“Las dificultades con el recaudo de cartera se iniciaron cuando mediante la Resolución 1479 de 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social ordenó que los servicios no POS (de pacientes del régimen subsidiado) los pagaran las entidades territoriales, es decir las secretarías de salud de cada municipio y departamento, en lugar de las EPS”.

“Hoy -indicó- tengo una cartera a los laboratorios de más de $5.000 millones, por lo que prácticamente me han bloqueado, me ha tocado comprar medicamentos a través de distribuidores y así es más costoso. No me alcanza para comprárselos a todos los pacientes”.

Afirmó que “si llego a verme en la necesidad de cerrar el centro sería caótico, porque ¿dónde se van a atender los más de ocho mil pacientes que tenemos en Bolívar? y ¿qué otra IPS va a mantener un flujo de tal manera que pueda comprar medicamentos y administrárselos a los pacientes?”.

Mendoza añadió que “los laboratorios cierran a mediados de noviembre y vuelven a abrir a finales de enero, es decir debemos tener provisión de medicamentos para dos meses y medio, sino los afectados serán los pacientes”.

Está en proceso

La directora del Dadis, Adriana Meza Yepes, informó que “los acuerdos transaccionales se encuentran en proceso. Están siendo revisados por los abogados de la Alcaldía para la posterior firma. Aproximadamente el lunes o martes de la próxima semana deben estar firmados y entregados a los proveedores para que se puedan hacer los desembolsos”.