¡Cero quemados! Recomendaciones para el Día de las Velitas

El 7 y el 8 de diciembre son algunas de las fechas preferidas por los niños. La ciudad se llena de velitas y faroles, pero tenga cuidado, en ambas fechas la pólvora toma fuerza y se presentan un gran número de accidentes.

Y es que en los primeros seis días del mes se han registrado 39 personas lesionadas con este tipo de artefactos, así lo reportó el Instituto Nacional de Salud (INS).

De acuerdo con la entidad, del total de los afectados hasta el momento 13 son menores de edad y 26 adultos.

Por ello, las autoridades en Cartagena hacen un llamado a la ciudadanía para que tomen medidas y no se presenten quemados en estas festividades.

El alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, hizo un llamado a especial a padres de familia para que este 7 de diciembre, durante la celebración de Las Velitas se proteja a todos los menores.

“No a la pólvora. Que las festividades se hagan en tranquilidad, convivencia, en paz y que los niños no manipulen este tipo de elementos para no poner en riesgo su salud. No queremos repetir las cifras e años anteriores. No queremos que nadie, nadie, ninguna persona, es especial menores, resulten quemados con pólvora”, dijo el mandatario.

Recomendaciones para encender las velitas

1. Los niños deben estar acompañados todo el tiempo por adultos responsables.

2. Cuide que sus ropas no presenten adornos sobresalientes que puedan entrar en contacto fácilmente con las llamas.

2. Nunca encienda velas cerca de ventanas con cortinas que pueden volar con la corriente del aire y provocar un incendio.

3. Coloque la vela encendida sobre una superficie estable, segura y no inflamable, y nunca la deje sola y ardiendo sin atención, así evitará accidentes.

4. No manipule ningún elemento pirotécnico y extreme sus cuidados para que los menores no hagan uso de la pólvora.

5. En caso de presentarse una lesión con pólvora o estos líquidos, lave el sitio de la quemadura con abundante agua, envuélvalo en una toalla limpia y mojada y lleve a la persona afectada de manera inmediatamente a los servicios de salud.