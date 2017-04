Cerro de la Popa seguirá cerrado en Semana Santa

Es un hecho: las restricciones en el cerro de La Popa se mantienen.

Aunque cientos de feligreses esperaban con ansias la llegada de la Semana Santa para ascender al Convento de La Popa y así acudir a las actividades religiosas como el viacrucis, las eucaristías y la bendición de los ramos, el Distrito le confirmó ayer a El Universal que en estos momentos lo primordial es la seguridad de los cartageneros, en especial los que viven en las faldas de La Popa.

Las restricciones se dan tras la fractura del Salto del Cabrón, una piedra de 80 toneladas que necesita ser intervenida con prontitud, ya que desde hace 21 días encendió las alarmas de un posible desplome, teniendo en cuenta que en la ciudad ya cayeron los primeros aguaceros.

“Aquí lo primero es la protección de los cartageneros y por lo tanto toca esperar que no haya ningún riesgo en La Popa. No se expondrá la vida y seguridad de las personas y en el caso de haber alguna familia que esté en peligro, se buscará la forma de reubicarla y protegerla. Tenemos que ser enfáticos en que tanto vehículos como peatones no pueden subir al convento, por lo que las actividades religiosas en este punto tendrán que replantearse”, expresó el alcalde Manolo Duque a este medio.

Avanza intervención

Por su parte, desde la Secretaría de Infraestructura se conoció que mañana empezará el proceso para la contratación de una empresa que haga el sellamiento de las grietas en el Salto del Cabrón.

Además, dentro de las funciones que tendrá esa dependencia están el control y monitoreo de la falla, cubrir las fracturas, hacerle topografía al cerro, un estudio de suelo, formular un concepto geológico, el anteproyecto de inversión, el diseño estructural y la limpieza de canales en el sistema de contención.

Socializaciones

Simultáneo a los procesos de intervención, el Distrito, a través de la oficina de Gestión del Riesgo, realizará socializaciones de prevención en los sectores cercanos al cerro de La Popa. La primera charla se hizo ayer en el bario La Esperanza, sector Las Delicias.

“Pedimos al Distrito que contemple la posibilidad de reubicarnos en el caso de que la situación se complique. Por otro lado, nos da tranquilidad el saber cómo actuar en caso de que se desplome el Salto del Cabrón”, manifestó Henry Navas, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Las Delicias.

A esta socialización también acudió la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, Cruz Roja, el Establecimiento Público Ambiental (EPA) y el Plan de Emergencia Social (PES).