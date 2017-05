Cerro de La Popa, una pesadilla para los habitantes del barrio El Toril

Con el corazón en las manos. Así se sienten los habitantes del barrio El Toril. Dicen que no viven tranquilos y temen por su seguridad y sus vidas. En sus cabezas solo da vueltas la idea de quedar bajo tierra, en caso de que el cerro de La Popa no resista y caiga sobre sus casas, a pesar de los constantes monitoreos que las autoridades aseguran estar haciendo en el cerro. Sobre todo, en el Salto del Cabrón, la zona más erosionada de la loma. (Lea aquí: Empiezan trabajos para sellar grietas en el Cerro de la Popa)

Pero esta no es la única preocupación de los vecinos de ese sector. El canal, que también lleva el nombre de El Salto del Cabrón, está lleno de basuras y eso causa desesperación entre la comunidad, especialmente en épocas de lluvia.

María Josefina Escalante vive en el sector San Blas de El Toril y hace un llamado, desesperado, a las autoridades competentes.

“Según, tenemos una cinta adyacente para que el agua no se filtre, pero el caño es una problemática para nosotros, porque está lleno de basura. Sabemos que hay una orden de limpieza del caño, pero aquí no ha venido nadie del Gobierno Distrital a cerciorarse de lo que nos está pasando, lo que nos puede pasar si no adelantan los trabajos. Podríamos tener una catástrofe”, manifestó la mujer.

Sin embargo, el secretario de Infraestructura, José Santiago Carrasquilla, aseguró que el domingo enviaron a los técnicos que se encargaron de evaluar todo el estado de las obras y ya tienen un presupuesto.

“Nos dicen que necesitamos 60 millones de pesos, con los que se limpiarían los canales de desagüe, los canales de drenaje y unas piscinas, que no son más que unas trampas de sedimento que van reteniendo todo ese desprendimiento que se produce por las lluvias. Estamos en ese proceso de solicitud de consecución de recursos e inmediatamente tengamos el certificado de disponibilidad presupuestal procederemos a hacer la contratación”, indicó a El Universal.

¿Y el censo?

Por otra parte, Lucelis Castillo, otra habitante afectada, explica que no les han dado respuesta de un censo que hicieron en la zona para reubicarlos por el peligro al que están expuestos.

“Todo está en veremos, y así vamos a vivir hasta que venga un derrumbe y hayan muertos. Entonces ahí empezarán a decir 'nosotros hicimos o no hicimos'. Hubo un censo para reubicación y aquí estamos todavía, viéndole la cara al cerro de La Popa. No queremos eso, queremos que nos vengan a solucionar los problemas, que se acerquen aquí porque la comunidad afectada somos nosotros y somos prioridad. Somos los que vamos a sufrir más si hay un derrumbe. Que nos limpien el caño, porque no estamos para aguantarnos este basurero... nos va a tocar hacer una huelga en la carretera para saber qué van a hacer con nosotros”, dijo Castillo.

La situación para los residentes del sector se vuelve cada vez más preocupante. Sin embargo, funcionarios de la Oficina de Gestión del Riesgo explican que han estado haciendo constantes monitoreos en la zona y hecho un listado provisional de posibles afectaciones, al mismo tiempo que adelantan un convenio con la Universidad de Cartagena y la Secretaría de Infraestructura, para hacer un estudio geotécnico y así definir la estrategia de actuación.

“Estuvimos con un grupo interdisciplinario en el sitio y recorrimos el canal de principio a fin y se hizo un plan de acción, que por cierto lleva el nombre de 'Plan de Acción de El Salto del Cabrón', que consiste en varios puntos. El primero es la reparación de la fisura, las grietas que se hallaron en el cerro, para evitar la filtración del agua lluvia. También está la limpieza del canal y la reubicación. Ese plan se le pasó al Alcalde, para autorizar presupuestos”, afirmó Jaime Lozano Sarah, arquitecto del grupo de conocimiento de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo.

El arquitecto indicó además, que en la parte de El Toril existían cuatro viviendas en riesgo, pero se contemplaron todas para reubicar a las familias, que en total son 36.

“El equipo sicosocial estuvo allá y les dictó unas capacitaciones y se les hizo un plan de contingencia en caso de que pasara algo. En este momento estamos a la espera de los recursos para reubicarlos”, finalizó Lozano.