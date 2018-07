Cierres viales para este domingo por rodaje de película en Cartagena

Cartagena se ha convertido en el escenario favorito para el rodaje de películas de Hollywood, luego de que hace más de un mes tuvimos a Will Smith, ahora tenemos la visita de los protagonistas del film 'The Sound of Freedom', producida por el mexicano Eduardo Verástegui.

La película, que narra la historia del rescate de cientos de niños víctimas de explotación sexual en varios países de Latinoamérica, comenzó sus grabaciones en Bogotá y desde mañana estarán en los alrededores del Corralito de Piedra.

Jim Caviezel y la actriz ganadora del Óscar Mira Sorvino, son los personajes principales del film que será grabada en su totalidad en Colombia.

Desde este domingo y hasta el próximo 3 de agosto habrán diferentes cierres viales en la ciudad. Te contamos cuáles son.

Domingo, 29Julio 2018

TRANSV. 45A ALTO BOSQUE

Horario: 8:00 am a 4:00 pm

Cierres: Transv. 45A,Transv. 45 desde corredor vial hasta la Diag. 22, Diag 21A desde la transv 44D hasta la Transv 45A.

Lunes, 30 Julio 2018

TRANSV. 45A ALTO BOSQUE

Horario: 8:00 am a 2:00 pm

Cierres: Transv 45A,Transv. 45 desde corredor vial hasta la Diag. 22, Diag 21A desde la transv 44D hasta la Transv 45A

AVENIDA SANTANDER CARRIL NORTE SUR

Horario: 8:00 pm a 10:00pm

Cierres: CIERTE 1 CARRIL Av. Santander carril norte-sur, desde Café del mar hasta Monumento a los Océanos.

CALLE DON SANCHO

Horario: 8:00 pm - 10:00 pm

Cierres: Calle Don Sancho, Calle de la Iglesia, Calle de los Santos de Piedra, De La Estrella, Nuestra Señora de la Candelaria.

Martes, 31 Julio 2018

AV. SANTANDER CARRIL NORTE-SUR. Baluarte Santiago apóstol hasta el parque de la Marina*

Horario: 5:00 pm a 7:00 pm

Cierres viales: Av. Santander sentido norte-sur desde Calle 33 hasta 31A entrada Santa Teresa. EN LOS DOS SENTIDOS. Cierre intermitente.

Interrupción parcial de flujo por intervalos de 15 minutos

Miércoles, 01 Agosto 2018 *Horario

6:30 am 6:30 pm

CALLE DEL ARZOBISPADO

Cierres viales: Calle del Arzobispado, Cuartel del

Gobernador y Calle Roman.

GETSEMANÍ- CALLEJÓN ANGOSTO

Horario: 7:30 am - 2:00 pm

Cierres viales: CIERRE

Calle del Pozo desde Calle del Carretero hasta Callejón Angosto. Callejón Angosto

Jueves 02 DE AGOSTO: No hay intervención.

Viernes, 03 de Agosto 2018

CAFE HAVANA- Calle San Andres

Horario: 7:00 pm - 11:00 pm

Cierres viales: Calle San Andrés.

Control intermitente de calle Media Luna de vehículos y peatones.