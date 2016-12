Cinco conductores del SITM serían quienes avanzan con el “Plan tortuga”

Cinco conductores de la ruta T101 de Transcaribe, que cubre toda la troncal desde la estación Madre Bernarda hasta La Bodeguita, están en “Plan tortuga”.

Según explicó el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, los recorridos han demorado el doble de tiempo. La situación se dio a conocer a inicios de semana.

“Hemos venido recibiendo quejas sobre demoras en esa ruta operada por Sotramac, hubo rumores que estamos demostrando y es que los conductores en el sindicato no han llegado a un acuerdo con la empresa, y en la revisión de los servicios, algunos vehículos se demoran intencionalmente hasta el doble del tiempo en hacer esos recorridos. Nos hemos llenado de pruebas, requiriendo a la empresa Sotramac para que tome las medidas necesarias”, explicó a través de un comunicado de prensa el gerente de Transcaribe.

Ripoll argumentó que tiene pruebas donde consta del incumplimiento del tiempo de recorrido establecido, y que en algunos casos son de treinta a cuarenta minutos, causando retrasos.

Respecto al servicio y si continúa o no el “Plan tortuga”, Ripoll solo señaló que “cuando llamé con pruebas en mano al gerente de Sotramac, él me dijo que ya ellos habían detectado también la situación y que habían hecho unas sanciones. Voy a requerirles que me digan qué sanciones y a quienes y nosotros como ente gestor hacerles seguimiento a esos conductores”.

Sotramac informó que, como se trata de empleados afiliados a un sindicato, debe surtirse un proceso judicial en el que se allanan todas las pruebas para luego aplicar las sanciones que den a lugar.

Recordemos que el 23 de junio de este año se conoció que la empresa operadora no llegó a ningún acuerdo con el sindicato de conductores, asociados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte, que aglutina a cinco trabajadores de Sotramac.

Las razones, según se explicó en ese momento, eran que “se prestó atención a las motivaciones y argumentos expuestos por las partes con el fin de encontrar un camino claro hacia la resolución del conflicto desde una perspectiva legal y económicamente viable, proporcional, equitativa y justa, pero las pretensiones económicas del pliego superan las posibilidades de la compañía, tanto, que incluso pondrían en riesgo la viabilidad de la empresa”.

El 21 de junio de 2016, último día de negociación, finalizó la etapa de arreglo directo entre Sotramac y el sindicato. Resultado: no existió firma de convención colectiva alguna, ni un acuerdo parcial, la situación pasaría entonces a un Tribunal de Arbitramento.

¿En qué va la negociación?

Según informó Transcaribe, “con el sindicato de los conductores se realizan negociaciones que aún están por resolverse en un Tribunal de Arbitramento”.

El Universal se comunicó con Sebastián Nieto, gerente de Sotramac, quien explicó que el sindicato no ha hecho la solicitud de pasar a la instancia del arbitramento, por lo que el estado de la negociación es el cierre sin acuerdo.

Resaltó que Sotramac tiene 50 conductores y que solo cinco están en este plan, que según lo comprobado por Transcaribe, se trata de una acción premeditada para impactar en la operación.

“Respaldamos la posición de Transcaribe y las medidas que tome. Se trata de una minoría y aunque sí ha afectaciones por momentos, no se trata de una situación generalizada ni que ocasione afectaciones mayores”, dijo Nieto.