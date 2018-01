Cinco cosas que debe saber antes de bañarse en el mar de Cartagena

Esta última semana Cartagena ha sido testigo de cómo dos personas han perdido en la vida en sus mares.

El primer caso ocurrió el pasado lunes 15 de enero. El joven Heider Díaz Sandón salió en compañía de dos amigos rumbo a las playas de Crespo. Pasados los minutos, uno de sus acompañantes regresó de prisa a casa de Heider para dar la trágica noticia a su madre: su hijo había desaparecido en el mar, en medio de la marea alta.

El segundo caso es más reciente y ocurrió ayer , domingo 21 de enero. Esta vez la víctima fue Erick Eloy Trujillo Wilches, de 25 años.

“Él estaba en el agua y, al parecer, se pasó la zona de las boyas. El primo vio que Erick se estaba ahogando y vino a pedir auxilio, pero nosotros creíamos que estaba jugando. Luego, desapareció en el agua. Minutos después la corriente arrastró el cuerpo de Erick hasta la orilla", relata un familiar.

En vista de la situación, El Universal rescata 5 indicaciones dadas por el Cuerpo de Salvavidas, que usted debe tener claras y acatar antes de entrar en el mar de la ciudad. Todas están encaminadas a proteger su vida y las de sus seres queridos, por lo que recomendamos darlas a conocer entre sus allegados y así evitar que lo que comienza con un día de diversión termine en un hecho desafortunado.

1. Conozca la playa

Una vez en la playa identifique si su zona de baño cuenta con presencia de salvavidas. Si nota que la playa no se encuentra vigilada, asegúrese que no se trate de una playa prohibida para bañistas. De ser así, evite ingresar al mar. No se haga el héroe con sus conocidos. Recuerde que a la hora de preservar la vida la prudencia es su mejor amigo.

2. No pierda de vista a los niños

Si va a la playa en compañía de sus niños nunca los pierda de vista. Procure que siempre entren al mar bajo su supervisión y cuidado. No es lo mismo llevar a los niños al parque que a la playa, allí el área es mayor y nos encontramos con grandes concentraciones de gente. En solo un minuto usted puede perderlos de vista o ellos pueden extraviarse y no saber cómo encontrar a sus padres nuevamente.

3. Consulte los boletines meteorológicos

Esta recomendación le será muy útil si su objetivo es practicar deportes náuticos. Al estar informado podrá estar atento para saber si las condiciones cambiarán durante el día y así sabrá si resulta óptimo realizar sus actividades o aplazarlas para una mejor ocasión.

4. Seguir las recomendaciones

Por obvio que parezca, es vital seguir las recomendaciones que le entregue el salvavidas encargado y las autoridades de la zona. Las imprudencias suelen ser causantes de hechos lamentables. Una de las recomendaciones más importantes es no entrar al mar en estado de alicoramiento. Recuerde también respetar los horarios para bañistas, que van de de 7 a.m. a 6 p.m.

5. Sea prudente

No entre de inmediato hasta zonas más profundas. Tómese tiempo en la orilla y vaya midiendo su límite, conforme la profundidad, sobre todo si no está muy familiarizado con el mar.