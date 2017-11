Cinco destinos si buscas 'huir' de Cartagena durante las Fiestas de noviembre

Durante las fiestas de Independencia unos se desviven por llegar a Cartagena, mientras otros mueren por irse.

Si usted es de los que no disfruta del jolgorio, bullicio y la alegría de estas Fiestas, le tenemos 5 opciones de destinos a los que puede ir en la semana entrante.

Los destinos varian según su presupuesto y tiempo disponible para salir de Cartagena.

Los precios de los hospedajes fueron buscados con opciones de hoteles con precios intermedios (3 estrellas) y los tiquetes en aerolíneas de bajo costo. Sin más preámbulos, le dejamos este top 5 de destinos que puede resultarle atractivos para esta fecha:

MIAMI

Un destino para los que pueden disponer de un presupuesto más elevado y, por supuesto, que ya tienen visa para ingresar a Estados Unidos.

Esta ciudad es casa de millones de latinos que llegaron hasta Estados Unidos.

Si decide ir puede disfrutar de lasfamosas playas que la rodean como son South Beach, Bill Brags o Crandon Beach.

Igualmente tiene muchas atracciones y lugares turísticos como el Seaquariumm Jungle Island o la piscina Veneciana.

@coralgableslove Love the Venetian Pool! "Sculpted into a coral rock quarry and accessorized with waterfalls..." https://t.co/Ykb4i3eoKr pic.twitter.com/hJZjWCZePr

— Travel Far (@_travelfar) 25 de octubre de 2017