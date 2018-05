CIOH identifica bacterias en el mar y en aguas de lastre

Tras monitorear el mar del Caribe, el Pacífico y las aguas de lastre de los buques mercantes que ingresan a estas áreas jurisdiccionales de la Dirección General Marítima (Dimar), que fueron inspeccionados por las diferentes capitanías de puerto, se identificaron las bacterias Escherichia coli y enterococos, las cuales son indicadoras de propagación fecal y representarían un riesgo para la salud pública de los ciudadanos y de los ecosistemas marinos.

Este hallazgo fue hecho por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), el cual trabaja con entidades de la Nación para evitar que estas bacterias enfermen a las personas.

“A través de los Centros de Investigación de la Armada Nacional lo que hacemos es un control de las aguas de lastre, que vienen en los buques que llegan a los diferentes puertos. Coordinadamente con las autoridades sanitarias del Estado, tratamos de hacer todo lo necesario para que a esas aguas no lleguen factores infecciosos o algún tipo de enfermedad que pueda ser transmitida a los ciudadanos. El control es permanente y tenemos personal altamente capacitado para garantizar la salubridad de toda la población, ya que no estamos exentos de que se presente un caso en particular y por eso debemos anticiparnos a una situación eventual”, manifestó el capitán Hernando García, coordinador General de Dimar, quien aseguró que hasta la fecha no hay casos concretos de infecciones.

Cuadro clínico

Por su parte, Dionisio Herrera, director de Thepinet de Las Américas, aseguró que no hay un cuadro clínico establecido, ya que estas bacterias causan varias enfermedades, dependiendo de la severidad del caso.

“De los agentes nuevos que puedan afectar la salud humana no sabemos cómo va a ser su expresión. Gran parte del ejercicio que se hace en conjunto tiene que ver con identificar primero el agente y los signos y síntomas que podría causar. Podemos hablar de enfermedades diarréicas, de la piel, neurológicas y que pueden determinar varios cuadros clínicos, no un cuadro clínico definido como tal”, explicó.

Del cólera

Este hallazgo se expuso ayer en la décima conferencia de la Thepinet de Las Américas, en la que la Dimar presentó dos casos de estudios hechos en las costas del Caribe y la Pacífica, al haber enfermedades infectocontagiosas como lo es el cólera y las algas tóxicas que llegan a las playa en ciertas épocas del año.

Al preguntar sobre el cólera, la teniente de navío Natalia Burgos, jefe del Área de protección de medio marino del CIOH, explicó que están en marcha todos los mecanismos para abordar el tráfico marítimo y determinar si lo hay, ya que es probable que exista un riesgo mínimo.

“Nuestros puertos colombianos están en constante entrada y salida de tráfico marítimo y eso nos pone en un riesgo que inevitablemente debemos controlar. Desde la autoridad marítima tenemos todos los mecanismos de respuesta en el acceso de estos buques y específicamente en el agua de lastre, identificada como una de las cuatro amenazas para los océanos en cuanto a contaminación del medio marino”, dijo.