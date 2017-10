Clan Quiroz: con la batuta en construcciones ilegales

La Superintendencia de Notariado y Registro no quiere que ocurra una tragedia similar a la del edificio Portales de Blas de Lezo II, que se levantaba con una licencia de construcción falsa y que se desplomó el pasado 27 de abril, cobrando la vida de 21 personas.

Es por eso que las investigaciones no han parado y ahora este ente reveló en un segundo informe que no solo Wilfran Quiroz, quien era el dueño de la obra que se derrumbó, está detrás de la mafia de construcciones piratas en Cartagena, sino seis personas más, aparentemente miembros de su familia.

Según Supernotariado, las personas que supuestamente cometieron los actos de constitución de régimen de propiedad horizontal son: María de las Nieves Quiroz Ruiz, en representación de la firma Construcciones, Proyectos y Desarrollo S.AS., Delis del Carmen Quiroz Ruiz, Dagoberto Quiroz Ruiz, Emis Quiroz Ruiz, Eusebio Quiroz Ruiz Y Jonnathan Rivera Quiroz.

Pide desalojarlos

Jairo Mesa Guerra, superintendente de Notariado y Registro (e), recordó que inicialmente se identificaron 19 edificios con licencias de construcción falsas, por consiguiente se iniciaron actuaciones administrativa para revocar la propiedad sobre estas propiedades horizontales, pero que a medida que ha avanzado el proceso los hallazgos son cada vez más alarmantes: se ubicaron otros siete edificios que fueron levantados sin la documentación necesaria.

“Seguimos investigando y nos duele contarle a la ciudad que nos encontramos con más licencias de construcción falsa, la mayoría de los Quiroz.

“A estos siete edificios les pasa lo mismo que a Portales de Blas de Lezo I, fueron levantados con licencia de construcción falsa y la Superintendencia les recomienda desalojar estas propiedades mientras se hacen los estudios de sismosresistencia y de cumplimiento con las normas de construcción.

“Lo más preocupante de estas siete licencias falsas es que suman 172 unidades de dominio privado o apartamentos. Estamos hablando de una de las estafas más grandes que le han hecho a Cartagena.

“Si ponemos en promedio 150 millones de pesos por cada apartamento ilegal, está sumando más de 450 mil millones de pesos de estafa a los cartageneros”, explicó Mesa Guerra.

“Que sea contundente”

El superintendente (e) fue enfático en que interpondrá denuncia penal de todas estas personas presuntamente implicadas y que ordenará cerrar los folios de matricula inmobiliaria los 26 apartamentos que fueron construidos con licencias falsas.

“Voy a interponer denuncia penal sobre todos los que estén involucrados. Voy a mandar la información al alcalde y voy a recomendar el desalojo de todos estos edificios”, dijo.

Por último, Mesa Guerra explicó que el alcalde debe hacer un estudio como el que aplicó la Universidad de Cartagena al edificio Portales de Blas de Lezo I para determinar qué riesgo está corriendo la gente y si hay que desalojarlos definitivamente.

“El mensaje es que la gente vea el riesgo que están corriendo sus vidas. Con la Alcaldía deben buscar soluciones. No podemos tener propiedades con documentos falsos”, concluyó.

Cabe recordar que el edificio Portales de Blas de Lezo I está siendo evacuado esta semana porque los estudios aplicados por la UdeC arrojaron que el inmueble no cumple con las normas NSR – 10 (Norma Colombiana Sismo Resistente), que la calidad de los materiales y como se manejó la estructura no es la adecuada, no cumplen con las exigencias mínimas de la norma.

Desalojado este, quedan 25 edificios identificados por la Supernotariado con irregularidades en la ciudad, y con recomendación de evacuar.

Los siete edificios

Los folios de matrícula inmobiliaria afectados son los siguientes:

- 060-115831, edificio Shalom, en El Recreo

- 060-290212, edificio Calipso Tower, en el Alto Bosque

- 060-79998, edificio Atlanta, en el Alto Bosque

- 060-290508, edificio Brisas de la Castellana, en Chipre.

- 060-04492, edificio Innova, en el Alto Bosque

- 060-105394, edificio Villa Ana, en Buenos Aires

- 060-46293, edificio Cinco Letras