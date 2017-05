"Clases se recuperarán con contenidos no con tiempo": Sudeb

Tras 21 días fuera de las aulas de clases, el Sindicato Único de Educadores de Bolívar indicó que, por las condiciones de la negociación entre la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y el Gobierno, el paro será de “largo aliento”, lo que deja ver que no hay intención de retomar el calendario escolar.

Frente a la posición de los padres de familia, quienes han expresado su apoyo a la protesta de los docentes pero que también se han mostrado preocupados por el atraso de las actividades académicas, el Sudeb explicó que una vez se levante el paro se decidirán las condiciones de la recuperación de clases.

“Los tiempos del paro se recuperarán con contenidos y no con tiempo. Teniendo en cuenta la autonomía escolar, consagrada en la ley general de la educación, los consejos académicos y directivos de las instituciones educativas entregarán a las secretarías de Educación que correspondan esos componentes curriculares”, explicó Medardo Hernández, presidente del Sudeb.

El sindicalista manifestó que para la recuperación de clases se acudiría a jornadas que normalmente no contempla el calendario académico como los sábados, festivos e incluso las vacaciones.

“En todo caso la recuperación de clases no será imposición del Gobierno ni una irresponsabilidad de los maestros”, anotó

Gestionan encuentro con mandatarios

Para la tercera semana del paro, los educadores de Cartagena y Bolívar se han propuesto conseguir una mesa de diálogo con el alcalde (e) Sergio Londoño y con el gobernador Dumek Turbay , debido a que consideran que hay temas locales importantes por resolver como la infraestructura educativa, la operación del Plan de Alimentación Escolar y el presupuesto anual.

“También estamos gestionando acercamientos con el Concejo Distrital y la Asamblea Departamental. Estas corporaciones nunca se han interesado por estos asuntos, pero deben cumplir con una loable labor a favor de la educación, porque la situación de la educación del país está mal, pero la de Bolívar y Cartagena está muy mal”, indicó Medardo Hernández.

El gobernador Turbay se mostró dispuesto a dialogar: “El Sudeb es una parte fundamental del sistema educativo del departamento, son ellos quienes tienen en hombros el saber y la pedagogía y por supuesto es importante escucharlos y conocer sus opiniones”.

Turbay señaló que “estamos atentos a las negociaciones entre el Gobierno y Fecode, y esperamos que pronto haya acuerdo”.

Un vocero de la Alcaldía de Cartagena indicó que aunque no han recibido una petición formal para reunirse con el alcalde (e) Londoño, este sí está abierto al diálogo con los sindicalistas.

En Bolívar no habría vacaciones

El calendario escolar en los municipios de Bolívar tiene más atrasos que en Cartagena, pues las clases se iniciaron en febrero y no enero, por disposición de la Gobernación que decidió atrasar el inicio del año lectivo para completar el nombramiento de docentes.

Ante esto, el Sudeb indicó que no es su responsabilidad programar la recuperación de esas clases: “No podemos responder por la irresponsabilidad del gobierno de Dumek Turbay que emitió una resolución que modificó el calendario escolar de una manera tan abrupta y absurda, que no tuvo en cuenta elementos de la región como el invierno”, afirmó Medardo Hernández.

El gobernador Turbay indicó a El Universal que “estamos en la búsqueda de opciones para la recuperación de clases, una de ellas es que no haya vacaciones de mitad de año y poder llevar algunas asignaturas al sábado, lo importante es que la calidad educativa del año escolar no se vea afectada por el paro”. Señaló que si hoy se levantara el paro, los estudiantes de varios municipios no podrían regresar a clases por las inundaciones ocasionadas por las lluvias.