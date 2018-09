Clínica La Ermita responde a quejas de vecinos por suministro de oxígeno

Residentes en Pie de la Popa, comunidad donde se sitúa la IPS Clínica La Ermita, observaron con precaución la operación de suministro de oxígeno que se realizó este miércoles a las afueras del centro de salud.

Para muchos moradores, ver un tractocamión, con un gran cilindro de oxígeno conectado mediante una manguera a la IPS, y botando humo blanco, generó dudas e inquietudes sobre los dispositivos de seguridad que se deben tener en cuenta para realizar este tipo de procesos.

"Le preguntamos al operador y nos dijo que el proceso duraba hora y media. Un señor que transitaba por el lugar, experto en seguridad, quedó muy preocupado por lo que observó, manifestando que eso era una bomba de tiempo", indicó un ciudadano.

Al respecto, ElUniversal.com.co se comunicó con Joaquín Piñeros, gerente de La Ermita, quién explicó que esta operación, que realizan 8 veces al año, no implica un riesgo de explosión para los residentes y peatones.

“Este tipo de procedimiento tratamos de hacerlo por la noche o durante la madrugada pero se nos dificulta por el tema de las vías aquí en Colombia. Yo he viajado personalmente a Itagüí, donde hay una sede de la empresa, que carga el oxígeno comprimido, precisamente para evitar que el camión o el humo blanco, que no es más que oxígeno, no perturbe a los vecinos, pero ha sido complicado”, expuso.

Piñeros sostuvo que la empresa que contrata para este procedimiento, hace parte de una multinacional que tiene en cuenta las normas de seguridad internacionales y están certificadas para este tipo de proceso.

“En Colombia solo hay dos empresas que se encargan de comprimir el oxígeno para suministrarlo a las entidades de salud. Aquí en la Costa no hay fabrica que se encargue de esta operación. La más cercana la tenemos en Itagüí, Medellín.”

Así mismo, manifestó que el suministro de oxígeno no afecta a las viviendas cercanas y que hasta la fecha no se han presentado accidentes o emergencias. “el lado de la clínica donde se realiza el proceso de suministro de oxígeno tiene 6 metros de ancho. Entonces, el camión llega, se parquea dentro de este parámetro, donde no interrumpe el paso de vehículos, y se cierra el paso a peatones precisamente por seguridad. Nuestra intención no es perjudicar a ningún ciudadano ni a los vecinos del Pie de la Popa”.

El gerente de La Ermita asegura que buscará un diálogo con los residentes de Asopopa para tratar este tema y resolver sus dudas frente a este proceso, indispensable en el centro de salud.