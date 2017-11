Clínica Madre Bernarda, en aprietos por cartera

Con una cartera que asciende a $50 mil millones, de los cuales más de $11.233 millones corresponden a EPS liquidadas, la Clínica Madre Bernarda afirmó que su patrimonio y, por ende, su operación están en aprietos. Lea aquí (Clínica Madre Bernarda está "en estrés continuo")

Mara Arrieta, gerente de la clínica, precisó que quien encabeza la lista de morosos es Comfamiliar, con una deuda que supera los $4.365 millones. Le sigue “Coomeva, con $2.375 millones; el Dadis de la Alcaldía de Cartagena, $1.624; Dasalud de la Gobernación de Bolívar, $1.444 millones; Salud Vida, $1.354 millones; Nueva EPS, $1.274 millones; y así hasta completar los más de $50 mil millones que tenemos en cartera”.

Entre las más morosas también están la Caja de Compensación Familiar de Córdoba (Comfacor), la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó (Ambuq), Emdisalud, Comparta, Cajacopi y la Caja Previsora de la Universidad de Cartagena.

Arrieta señaló que sobre las deudas de las EPS, “en la ciudad se han manifestado entidades públicas o con un sentido público, pero a las empresas privadas, que somos las que estamos sosteniendo la red de salud de Cartagena no las están teniendo en cuenta, no las están mirando, no las están respaldando para la gestión de las carteras”.

Resaltó que “la Clínica Madre Bernarda atiende a usuarios de todas las EPS y de todos los estratos. Antes eran unos cinco mil mensuales, pero por el cierre de otros hospitales la asistencia de la clínica ha aumentado y ahora son entre siete mil y ocho mil pacientes mensuales. Además, el fenómeno de los venezolanos afecta el sistema”.

Según la gerente, “EPS con las que no tenemos contrato y tienen muchos afiliados, como Comfamiliar, Nueva EPS y Salud Vida, no pagan ni responden” cuando se les llama para que ubiquen a un paciente en su red de servicios contratados. “Es una situación que mas allá del dinero pone en riesgo el cuidado de la salud, que es obligación del Estado de acuerdo a la Constitución”.

“Que las hagan pagar”

Arrieta afirmó que la Superintendencia Nacional de Salud ha generado mesas de trabajo con las EPS. “Nos invita, participamos, pero no se concluye nada. Algunas tienen el descaro de decir que van a hacer acuerdos a 36 o 48 cuotas de un millón de pesos. Tenemos una cartera que debemos a otros y tratamos de sobrellevar, pero que nos limita en el actuar operativo y a desarrollar planes como la ampliación de la Urgencia, Unidad de Cuidados Intensivos, y otros que se han tenido que ir aplazándose”.

Instó a la Supersalud “a que haga que se cumpla la ley porque no estamos pidiendo nada descabellado, nada por fuera de nuestros derechos. La ley dice que cuando yo presento una factura me tienen que cancelar la mitad y la otra mitad a los cinco días de la radicación. Pueden pasar 180, 360 días y algunas EPS no dan un peso”.