Cobro para entrar a Playa Blanca, sin concretarse

Todo está casi listo para que a finales de noviembre se comience a cobrar el ingreso por vía terrestre a Playa Blanca, o al menos así lo afirmó el alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek.

“Ya está listo el contenedor donde va a funcionar la oficina de Parques Nacionales Naturales (encargada del recaudo). Ya está lista la resolución para el cobro. Solo hace falta que se instale (el contenedor) y que se empiece el cobro. Eso va a pasar a mediados de noviembre”, sostuvo durante el Congreso Nacional de Acopi, realizado la semana pasada.

Precisó que el valor “será de $8.000, y Parques Nacionales la entidad que lo cobre, pero el Distrito adelantará una campaña para las personas que de manera voluntaria lo deseen, aporten $2.000 adicional, que serán destinados para el cuidado del ambiente, de la playa, y de las tortugas que anidan en esa zona insular”.

No obstante, ayer, el mismo mandatario dejó entrever que el cobro sigue sin concretarse. Al ser consultado por este medio, manifestó que “es Parques la entidad que podría cobrar y estamos esperando su definición al respecto”.

No puede ser “a la ligera”

Aún sin concretarse, el cobro comenzó a generar reacciones.

El representante legal del Consejo Comunitario de Playa Blanca, José David Miranda, manifestó estar en desacuerdo con la medida, a la cual calificó de “arbitraria”.

Señaló que “cualquier actividad, proyecto o decisión que quieran tomar los externos, deben consultar con nosotros, los consejos comunitarios, porque somos la máxima autoridad en el territorio. Una decisión como esa, que probablemente puede afectar la economía de las comunidades, debe ser consultada para mitigar los impactos positivos y negativos”.

Cómo será administrado e invertido el dinero captado por concepto de entrada vía terrestre, es una información que también debe ser socializada con la comunidad raizal, aseguró Miranda.

“Que no sea como el ingreso por el muelle de La Bodeguita, que sabemos que es una plata que entra en un bolsillo roto, que no se ve invertida en el parque y es por eso que hoy en día tenemos este lugar deteriorado, no tenemos custodia de las autoridades. Entonces, el cobro es una decisión que no se puede tomar a la ligera”.

El Universal consultó a Parques Nacionales Naturales sobre el cobro y al cierre de esta edición no obtuvo declaraciones.