Cocheros aseguran que incidente con caballo fue un hecho "fortuito"

Todo un revuelo ha causado en las organizaciones que defienden los derechos de los animales el desplome de un caballo ayer martes en San Diego, a la altura del circo-teatro La Serrezuela, en el Centro Histórico.

El animal- explicó Julio Martínez Rincón, vocero de la Asociación de Cocheros de Cartagena, venía de la pesebrera y llegaba al Centro cuando se le atravesó un furgón que transportaba alimentos. El equino se asustó y al retroceder cayó al pavimento.

"Al caerse se enreda con los elementos de seguridad del coche. El cochero empezó a soltarlos y el caballo se levantó. Posteriormente, fue valorado por los veterinarios de la Umata, encontrándolo en excelentes condiciones, sin ninguna lesión, laceración o fractura", precisó.

Martínez aseguró que el gremio sí está cumpliendo con el Decreto 0656 del 3 de junio de 2014 que regula esta actividad, y pidió a la ciudadanía no estigmatizarlos. Al mismo tiempo instó al Distrito a seguir capacitándolos para cada día ejercer mejor la actividad turística.

Este es el segundo incidente que se registra en la semana. Los cocheros manifiesta que son hechos que se han salido de sus manos.

Animalistas piden mayor control

María Bonfante Stephens, presidenta de la Asociación Protectora de Animales de Cartagena, hizo un enérgico llamado al Distrito para que se extremen las medidas de seguridad y se preserve la vida de los equinos.

"Ya estuvo bueno de tanta permisividad. Debe ser prioriario realizar revisiones a los caballos antes de los paseos para cruceros, y entidades como la Umata deben acompañar este proceso. Sabemos que el decreto autoriza usar los caballos para cruceros, más no los exime de responsabilidad. El caballo que sea usado en la mañana, no puede ser usado en la tarde", sostuvo la activista.

Indicó que si no se cumple a cabalidad la norma, exigirán que se cancelen este tipo de paseos. "Mientras el Distrito no brinde las herramientas necesarias a los entes de control, no podemos hablar de compromisos", concluyó.

Por su parte, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt) sostiene que los controles se han intensificado para "verificar la documentación, estado del coche y velar para que estos no circulen con sobre cupo. Todos los fines de semana realizamos pruebas de alcoholemia a los cocheros, labores que estamos incrementando en esta temporada".