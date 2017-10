Cocheros presentarán un proyecto para volver a la Plaza de los Coches

Para regular la actividad de los coches turísticos en Cartagena, el exalcalde Dionisio Vélez firmó el Decreto 0656 de 2014, luego de que se registraran varios incidentes relacionados con la supuesta carga de trabajo de los caballos y sus malas condiciones de salud. La norma reguló las rutas, los paraderos, las pesebreras, los cuidados y requisitos que debían cumplir los animales y los horarios de prestación del servicio.

Gracias esta norma, las condiciones mejoraron para los caballos cocheros. La ley fijó que solo se podían destinar a esta actividad los caballos mayores de cuatro años y menores de ochos, con un peso superior a 350 kilos y una altura mayor a 1,45 metros. Además, se estipuló que cada coche tenía que tener de a dos caballos y que un mismo animal no podía trabajar más de ocho horas.

Aunque regular la actividad fue vital para proteger a los caballos, y así lo entendieron los cocheros, la ubicación de los nuevos paraderos no fue de su agrado e, incluso, los ha obligado a incumplir la norma en busca de clientes. El Decreto ubicó el estacionamiento de este servicio turístico a un costado del Parque de La Marina, sacando a los coches de plazas y parques del Centro Histórico.

Julio Martínez, presidente de la Asociación de Cocheros de Cartagena, asegura que la regulación de la administración Vélez sí era necesaria y ha ayudado a mejorar el servicio. Sin embrago, sostiene, ahora que han pasado tres años, el Decreto se debe revisar y mejorar para el bien de las cerca de mil personas que viven de esta actividad en la ciudad.

“Hoy los cocheros tienen que trabajar en la ilegalidad, al adentrarse al Centro Histórico para buscar clientes. El Parque de La Marina no tiene la capacidad de albergar a todos los coches y, además, no es muy visitado por los potenciales clientes. Los coches deben volver a plazas y parques, de donde no debieron salir, y por eso nos disponemos a presentar un nuevo proyecto a la actual Administración con el ánimo de que se estudie esta posibilidad”, indicó Martínez.

Según afirma el presidente de la Asociación de Cocheros de Cartagena, un primer proyecto ya se había presentado al alcalde Manuel Vicente Duque, pero quedó archivado luego de que el mandatario fuese apartado del cargo e internado en un centro carcelario. Para revivir este proyecto, los cocheros volverán a presentarlo al alcalde (e) Sergio Londoño o a una posible nueva administración si hay elecciones atípicas.

Mientras esto se da, los cocheros aseguran que continuarán cumpliendo los otros puntos de la norma, pero seguirán adentrándose al Centro para buscar turistas, pues la necesidad de trabajar los obliga a pasar por alto la regulación de los paraderos. Además, piden un mejor trato por parte de los agentes del Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes (DATT), pues se sienten perseguidos y afectados por sus continuos llamados de atención al frente de turistas y posibles clientes.

“Los cocheros estamos obligados a entrar al centro en busca de pasajeros porque uestras familias necesitan comer. Esperamos que pronto podamos regresar a las plazas del centro para complementar la oferta turística de la ciudad. Asimismo, es importante que los agentes del DATT dejen de espantar el turismo con sus continuos ataques a los cocheros. Llevamos pasajeros, nos regañan y el turista se espanta porque cree que está haciendo algo malo”, finalizó Martínez.

Así las cosas, habrá que esperar que los cocheros de la ciudad vuelvan a presentar el proyecto y este sea estudiando por las autoridades competentes. De ellos dependerá que los coches continúen en el Parque de La Marina e ingresando sin permiso al Centro, o que recuperen su lugar en la que paradógicamente es conocida como la Plaza de los Coches.