Colapso de Portal de Blas de Lezo II: 18 días y ni un capturado

Para los heridos y familiares de las víctimas mortales del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, el hecho de que las autoridades no hayan capturado a los responsables de la obra se convierte en una pesadilla que no acaba. Han pasado 18 días y las investigaciones parecen no mostrar avance. Mientras en Cartagena aún se lamentan por la tragedia, un juez niega la orden de captura que recae sobre los hermanos Quiroz, presuntos constructores del edificio.

CRONOLOGÍA

27 de abril

- A las 10:30 de la mañana, se desploma el edificio Portales de Blas de Lezo II.

- Empiezan las labores de rescate.

- Ronald Llamas Bustos, Curador Urbano, asegura que licencia del edificio que se vino abajo era falsa.

- Patricia Galindo, presidente de Camacol, asegura que la obra es de los hermanos Quiroz.

- El alcalde Manolo Duque anunció que el Distrito conformaría una unidad especial con la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB), para controlar los permisos de construcciones en los diferentes barrios de Cartagena.

28 de abril

- El Personero anuncia investigaciones contra Control Urbano tras el colapso.

- Fiscalía abre investigación por el desplome.

- Procuraduría abre indagación contra el alcalde Manolo Duque.

29 de abril

- Jorge Mendoza Diago, presidente de la SIAB, aseguró que los dueños del edificio Portales de Blas de Lezo II tienen otras construcciones en la ciudad y que algunas de ellas ya habían sido entregadas.

- Terminan las labores de rescate: 20 muertos y 23 rescatados.Alcalde denuncia ante la Fiscalía a los constructores del edificio.

30 de abril

- Se conoce la respuesta de Control Urbano, encargado de hacerle vigilancia a las obras civiles, a una tutela interpuesta el 2 de diciembre de 2016 por parte de una veeduría ciudadana. Al pedirle un balance de las labores adelantadas en las construcciones, ellos dijeron que no tiene personal ni recursos tecnológicos para hacer los procesos de control.

- El Concejo Distrital se pronuncia: “Secretaria de Planeación y alcaldesa de la Localidad 3 deben irse por caso Blas de Lezo”.

1 de mayo

- Debido al Día del Trabajo, con flores honran a víctimas del desplome.

- Alcalde ordena a la Oficina de Control Disciplinario investigar a 4 funcionarios del Distrito: Luz Elena Paternina, secretaria de Planeación; Olimpo Vergara, jefe de la Oficina de Control Urbano Distrital; Patricia Zapata, alcaldesa de la Localidad 3, y a Alfonso Ramos, inspector de Policía del barrio Blas de Lezo.

- Fallece Jorge Luis Hoyos, uno de los heridos.

2 de mayo

- Inspector de Policía de Blas de Lezo afirma que, según la ley, no es responsable de lo ocurrido y que la culpa recae en el director de Control Urbano, Olimpo Vergara y el mismo alcalde Manolo Duque.

- En Los Caracoles aparece otra construcción que también sería de los Quiroz.

3 de mayo

- María Quiroz, señalada por ser propietaria del edificio Portales de Blas de Lezo II, habla por primera y única vez con un medio de comunicación. Le cuenta a El Universal que el responsable de la obra es su hermano, Wilfran, y le pide a este que se entregue y responda.

- Renuncia la secretaria de Planeación y el director de Control Urbano.

- El alcalde, junto a funcionarios de la Secretaría de Planeación, Secretaría del Interior y Control Disciplinarios empiezan a inspeccionar las construcciones en la ciudad.

4 de mayo

- Fernando Carrillo, procurador General de la Nación, llega a Cartagena a hablar con los familiares de los fallecidos y con los heridos. Además, anuncia que la investigación por este caso será trasladada a Bogotá.

- Dadis realiza jornada de desratización y fumigación en el sector donde colapsó el edificio.

5 de mayo

- El Consejo Gremial de Bolívar le pide al alcalde que considere fortalecer al personal de las diferentes dependencias para evitar tragedias como la de Blas de Lezo.

- El concejal César Pión dice que entregó al fiscal general y al procurador general, un paquete de pruebas contra funcionarios de la Oficina de Control Urbano que, según él, demostrarían la forma calculada cómo esos servidores actúan.

- La Procuraduría General de la Nación dispone de un equipo de trabajo especial para atender a las víctimas de la tragedia.

- El Distrito entrega balance de las inspecciones realizadas: Localidad 1 se detectan que 56 obras no tienen licencia de construcción, que en la Localidad son 11 y en la Localidad 3, están 4 sin licencia documentación.

6 de mayo

- Fiscalía pide paciencia a la ciudadanía y asegura que la investigación por desplome de edificio en Blas de Lezo tiene un alto grado de complejidad.

7 de mayo

- Investigación sin novedades ni pronunciamiento del Distrito y las autoridades.

8 de mayo

- Uno de los obreros sobrevivientes aseguró que funcionarios de la alcaldía de la Localidad 3, pertenecientes al área de Control de Obras, habrían gestionado una licencia falsa para que se diera luz verde a la construcción de la edificación de Blas de Lezo. Los implicados serían Gilberto Marrugo, Ricardo Castellar y José Cudris.

- Alcalde denuncia penalmente a funcionarios que habrían dado licencia falsa.

9 de mayo

- El paradero de los dueños de la obra Portales de Blas de Lezo II es desconocido.

10 de mayo

- No se conocen avances en la investigación.

11 de mayo

- Juez niega orden de captura a los constructores del edificio en Blas de Lezo. Así lo denunció el alcalde Manolo Duque, quien expresa su preocupación por la decisión del togado.

¿El Alcalde se va?

El periodista Julio Sánchez Cristo, director de la W Radio Colombia, hizo un fuerte trino en el que siembra la duda si el alcalde Manolo Duque sería inhabilitado esta semana de su cargo tras destaparse la olla podrida de las licencias falsas de construcción.

Ante esto, un vocero del Distrito le aseguró a eluniversal.com que el mandatario no va a pronunciarse al respecto, ya que él solo está obligado a responderle a las autoridades competentes que llevan en curso la investigación.