Colcard suma dos multas y se expone a la caducidad de su contrato

Los usuarios de Transcaribe pagan diariamente ‘los platos rotos’ del operador de recaudo, Colcard, que aún no cumple con algunas de sus obligaciones contractuales. Hoy los pasajeros siguen sin poder acceder al viaje a crédito; no pueden recargar su tarjeta en caso de que se caiga la línea, y si van con familiares o amigos y solo tienen una tarjeta pero necesitan hacer transbordos, aunque validen cuatro veces en la estación, al cambiar a un bus alimentador, solo podrán validar un paso sin cobro de más, cuando deberían poder validarlos todos.

Y esas tres obligaciones: habilitar el viaje a crédito, transbordo múltiple para máximo cuatro personas y recargas de pasajes fuera de línea, que han generado quejas de los usuarios, son las razones de una de las multas impuestas en 2017 a Colcard.

Según la Resolución 122 del 22 de agosto de 2017, la multa por cada incumplimiento fue de $4.284.149, para un total de $12.852.448.

Durante el proceso de multa, Colcard aseguró que el incumplimiento con sus obligaciones era responsabilidad del ente gestor, “dependen de dos componentes que Transcaribe no ha cumplido, infraestructura del centro de control de flota y fibra óptica”.

Sin embargo, después de recoger testimonios, de la inspección y el peritaje, se concluyó que no había excusas para el incumplimiento, toda vez que “para junio de 2017 aún no se había habilitado en las tarjetas ya distribuidas el viaje a crédito (...) el ingreso de personas por acumulación de transbordo obedece a una obligación contractual del concesionario de recaudo (...) y el concesionario debe garantizar en todo momento la recarga de pasajes”, se indica en el documento.

Tener una terminal para consultar el saldo en portales y estaciones; un recargador y expendedor automático de tarjetas; además de paneles y display de información al usuario, son otros de los compromisos de Colcard que siguen pendientes, y que si bien no afectan la operación de los buses, sí les resta elementos de calidad a los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM).

La segunda multa

El 22 de agosto de 2017 se expidió la Resolución 123, sobre otros presuntos incumplimientos de Colcard que terminaron en multas.

Por no instalar los equipos de recaudo en los autobuses requeridos para el inicio de la operación regular; no habilitar el número total de tarjetas para la operación; la no instalación de la totalidad de equipos en estaciones; no suministro de los equipos a bordo de los autobuses para la regulación y comunicación, e incumplimiento de funcionalidad del software de programación, fueron las razones de la segunda sanción. Por cada incumplimiento debía pagar 2.221.769 pesos, para un total de 15.552.558 pesos.

En esta ocasión, la concesión de recaudo también se escudó en aparentes incumplimientos de Transcaribe. “Los equipos de recaudo solo funcionan si se conectan a fibra óptica, tendidos que no se entregaron, por lo cual el consorcio Colcard, al entrar en operación en modo contingente, únicamente habilitó los equipos necesarios, pues se sobrecargaba la red de comunicaciones, contrario a lo que sucedería si existiera la fibra óptica”, dice un aparte de la resolución.

Además, la concesión se refiere a la entrada en operación del SITM como “precipitada, no planificada y a las carreras”, lo que habría llevado a que el recaudo arrancara “en modo contingencia”. Sin embargo han pasado casi tres años desde la entrada en operación pedagógica, y el recaudo parece aún estar “en contingencia”, sin presentar avances significativos o visibles de sus obligaciones contractuales.

Según conoció El Universal, también falta la instalación del sistema de comunicación con buses, es decir, aunque Transcaribe tiene un moderno centro de control, que fue inaugurado con ‘bombos y platillos’, este no tiene comunicación directa con los buses, lo que dificulta la regulación del servicio y la respuesta ante contingencias.

Este medio intentó durante una semana ponerse en contacto con representantes de Colcard para conocer sus reacciones ante las multas y los avances en el cumplimiento de sus obligaciones, sin embargo, después de varias citas y llamadas, no fue posible obtener esta información.

“Han mejorado”, pero no han cumplido

Este año se iniciaron dos nuevos procesos de multa, pese a que según Álvaro Tamayo, director del departamento de operaciones del SITM, “ellos (Colcard) siguieron avanzando y se ha visto su progreso”. En este momento el departamento jurídico le da trámite a las sanciones.

Pese al progreso mencionado, el funcionario indicó que ponerse al día con los puntos de venta, instalar paneles de información para los usuarios y los puertos donde estos puedan consultar sus saldos, son temas prioritarios que Colcard debe resolver, el incumplimiento de dos de estos fue multado hace ya casi un año.

Sobre la caducidad del contrato, petición que hizo el Concejo de Cartagena en octubre de 2017, Tamayo aseguró que antes de tomar esta decisión se debe cumplir varios pasos legales, por ejemplo, el concesionario debe tener por lo menos cinco multas, Colcard ya tiene dos y dos más en proceso.

“Eso quiere decir que aún no habría caducidad, pero esto es un asunto jurídico que tendrá que evaluar la gerencia basada en el informe de supervisión del contrato. Lo cierto es que esto podría generar un perjuicio económico al sistema”, indicó el funcionario.

Transcaribe cumplió dos años de implementación comercial en marzo pasado, y los usuarios en las calles y estaciones siguen quejándose de lo mismo en cuanto a recaudo se refiere. Transbordos parciales, no hay dónde comprar o recargar tarjetas en mi barrio, hay dos ventanillas pero atiende una sola persona en las taquillas de las estaciones, entre otras. La pregunta es ¿cuándo mejorará la operación del recaudo? Colcard aún no la responde.