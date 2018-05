Colegio Fernández Baena tiene dos bloques en reparación

En los bloques uno y dos de la Institución Educativa Alberto Elías Fernández Baena, la Secretaría de Educación Distrital ejecuta las obras de reparación más urgentes para que los estudiantes puedan regresar a clases el próximo lunes. (Lea aquí Colegio Fernández Baena, “en riesgo inminente de caer”)

Esto porque desde el pasado 23 de abril, cuando el bloque dos comenzó a presentar grietas repentinas, las clases se suspendieron para proteger la integridad física de la comunidad escolar. Hoy se cumplen ocho días de aquella medida.

“En mesas de trabajo se concertó que los estudiantes ingresarán a las aulas apenas se disminuyan o desaparezcan los riesgos. Entonces ellos tienen que garantizarlo”, sostuvo Dilia Marín Arias, rectora (e) del establecimiento educativo.

Las obras

La rectora contó que los bloques uno y dos son ocupados por estudiantes de bachillerato, pero en el primero también están “las oficinas administrativas, de archivo, sistemas, rectoría, secretaría. Ese está en un riesgo medio”. El bloque más crítico es el dos.

Indicó que “las obras que se están ejecutando esta semana son las de reparación de las cosas más urgentes para que los estudiantes puedan ingresar. Estas son: podas de los árboles, que es lo que más afecta a estos bloques. El techo del bloque dos, que había colapsado en octubre del año pasado. Las fisuras que se presentaron (a finales de abril) en paredes y ventanas; el plafón que da a un salón que también está rajado. Todo eso lo están interviniendo para disminuir el nivel de riesgo”.

Exigen garantías

Marín aseguró que si bien la idea es reanudar las clases el próximo lunes, “yo no ingreso a los estudiantes hasta tanto no venga la comisión de Gestión del Riesgo, valore las obras, diga “sí, ya pueden ingresar los estudiantes”, y me deje un acta por escrito que diga que ya los estudiantes pueden ingresar”.

Añadió que “me imagino que el fin de semana Gestión del Riesgo y la Secretaría de Educación Distrital verificarán que se cumplan las condiciones mínimas para iniciar la prestación de servicios. Si no llegan no reanudaremos las clases, porque ellos me tienen que certificar que ahora sí podemos ingresar”.

Otros bloques

Marín recordó que otros dos bloques están en alto riesgo. “El bloque tres en este momento está inhabilitado y sellado. No se permite ingreso de personal allá. Todavía no me han dicho cuándo lo van a intervenir. También tenemos el bloque a la entrada, que le llamamos el bloque de bienestar estudiantil y media técnica. Está en alto riesgo y todavía no me han dicho cuándo lo van a intervenir”.

Faltan los baños

Eder Núñez, padre de familia, dijo que para hacer posible el regreso a clases es necesario que se reparen los baños.

“Los baños tienen un problema hidráulico, de desagüe de las aguas servidas. Todos están fuera de servicio en este momento”, advirtió la rectora desde el pasado 23 de abril.

