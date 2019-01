Comerciantes dicen que el alto nivel del mar los afecta

“El mar me está quitando mi lugar de trabajo, ya no puedo poner mis carpas, soy una damnificada”, aseguró Gabriela López, la mujer encargada de las primeras carpas de las playas de Bocagrande.

De 30 carpas a cero, es el saldo que ha dejado para Gabriela el mar de leva que por estos días se vive en la ciudad, especialmente en las playas de Marbella, en la avenida Santander y la entrada de Bocagrande.

“Anteriormente yo alquilaba treinta carpas, que es lo que tengo estipulado, pero desde que el mar subió no me queda espacio, no puedo trabajar en mi puesto”, afirmó López.

Anteriormente, Gabriela tenía su puesto propio y debido al nivel del mar tuvo que recurrir a otros compañeros, por lo que sus ingresos también han disminuido.

Al igual que Gabriela, son muchas las personas que trabajan a diario en las playas de la ciudad y que se están viendo afectadas debido al alto nivel del oleaje.

El poco flujo de turistas a estos sectores es otro de los estragos que ha causado la marea alta. La movilidad también se está viendo afectada, debido a que el agua se ha tomado parte de las carreteras, provocando trancones.

Esta situación expone una vez más lo necesario que es la realización del macroproyecto de protección costera que se tiene pensado para la ciudad, el cual consiste en la construcción de diez espolones perpendiculares a la línea de costa, en las playas de Bocagrande, Marbella y El Cabrero.

A su vez, se construirán cinco rompeolas a la altura del Centro Histórico y en el sector de La Tenaza.

Se espera que el alcalde (e) Pedrito Pereira realice la consignación de 60 mil millones de pesos. Este aseguró que ello durará los días que requiera el trámite bancario, firma pagaré, entre otros pendientes. Se espera que la obra dure dos años. Hasta el momento no se tiene fecha de inicio del trabajo.

Los cartageneros esperan que estas obras se realicen lo más pronto posible para evitar que sigan ocurriendo situaciones como las que se están viviendo por estos días.