Comfamiliar tiene en riesgo la vida de sus padres

Si tener en delicado estado de salud a un padre, familiar o amigo puede ser angustiante, ¿cuánto desespero puede causar tener a madre y padre en ese estado y que su Entidad Promotora de Salud (EPS) sea negligente? Esta situación la está viviendo Reina Victoria Tordecilla Gómez.

La mujer de 38 años denunció a El Universal que la salud de sus padres, Remberto Tordecilla Velázquez y Nellys Gómez León, está siendo vulnerada por Comfamiliar EPS. Recalcó que la situación del primero “es una bomba de tiempo”, pues su médico tratante ya advirtió que “en cualquier momento puede sufrir una muerte súbita”.

Lo que Remberto requiere con urgencia es una cirugía a corazón abierto. No obstante, el hombre de 54 años lleva más de una semana en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario del Caribe (HUC) esperando la valoración del cardiocirujano.

“A mi papá le dio un preinfarto el jueves de la semana antepasada, pero como fue un preinfarto silencioso no le prestamos mucha atención. El sábado, al ver que se sentía más mal, le dije que fuéramos a Urgencias y alcanzamos a traerlo el domingo en la mañana al HUC”, dijo Reina.

“Su médico -añadió- dijo que él requiere una operación a corazón abierto porque hace un tiempo le hicieron un cateterismo. Acudir a los medios de comunicación es el único recurso que nos queda para que le agilicen el procedimiento a mi papá”.

Sin medicamentos

Reina señaló que desde el pasado 11 de octubre, su madre está esperando el anastrozole, medicamento que se usa para tratar el cáncer de mama en mujeres que han experimentado menopausia.

“A ella le amputaron el seno izquierdo el 11 de octubre. Se supone que apenas le hicieran la cirugía le entregarían ese medicamento, que es el que va a tomar de por vida, pero no, me están dando mucha larga. Ese ha sido el corre corre porque es un medicamento de alto costo y no tenemos para comprarlo, porque si tuviéramos o lo vendieran de a una pastilla algo se hacía”.

Advirtió que a Nellys, de 60 años, tampoco le han autorizado las radioterapias.

Habla la EPS

Por el caso de Remberto y Nellys, El Universal contactó a Comfamiliar EPS.

La entidad informó que está realizando las diligencias pertinentes para garantizar la salud e integridad de ambos usuarios a la mayor brevedad.

Precisó que “fue autorizada la cita al señor Tordecilla para la valoración por cirugía cardiovascular y también fue autorizada tanto la entrega de los medicamentos a la señora Gómez como la asignación del tratamiento de radioterapia”.