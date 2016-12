comparendos

Movilidad. Residente de Crespo multado tiene el caso en manos de un abogado

Comparendo dentro de un barrio

Durante el año, las veces que Alejandro Cabrera tuvo que sacar el carro el día pico y placa lo hizo seguro y consciente de que no había problema porque no salía de su barrio, Crespo.

Sin embargo, el pasado viernes un agente de tránsito le impuso un comparendo por transitar en pico y placa y le inmovilizó el vehículo, aduciendo que se encontraba en la Avenida Santander, cosa que según el afectado es falsa.

“Todos los que vivimos en Crespo conocemos bien el decreto y sabemos que solo podemos circular internamente esos días, porque en los barrios no aplica la restricción. Pero cuando estaba frente al CAI de Crespo, me detuvieron en un operativo y me lo colocaron. Ese fragmento hace parte de Crespo, por lo tanto el comparendo es absurdo”, se quejó el morador.

No va a pagar

Cabrera asegura que el agente de tránsito desconoce la norma, ya que el decreto 1328 en el parágrafo sobre la Avenida Santander dice que esta va desde la entrada del puente del Túnel de Crespo hasta la calle 10 de Bocagrande. Es decir, el lugar donde le puso la multa estaba exento de la prohibición porque está muy distante del puente del túnel. “Si yo me encuentro aquí, frente al CAI, y la restricción es allá, ¿por qué me tienen que impartir una orden de comparendo? Yo me encontraba cerca a La Boquilla y regresé a Crespo por el retorno del barrio, debajo del puente que comunica con Canapote, en ningún momento estuve en una vía prohibida”, se quejó el afectado.

Cabrera trabaja para una compañía que renta vehículos a turistas y afirma que el carro que inmovilizaron es uno de los que alquilan a los foráneos. Por esa razón, pusieron el caso en manos de un abogado por los daños y perjuicios que el comparendo ha generado.

“Tenemos todas las pruebas y videos que demuestran la arbitrariedad de ese agente, es apellido Bello. No vamos a pagar la multa porque no infringimos la ley. Al contrario, iremos a instancias legales porque ya son cinco días sin producción”, finalizó el denunciante.

En este lugar, frente al CAI, estaba el operativo el viernes cuando multaron a Alejandro.

Foto aérea que muestra el puente del túnel de Crespo (círculo rojo). Según el decreto ahí termina la prohibición del pico y placa para la Avenida Santander. Al afectado lo multan frente al CAI de Crespo, muchos metros después y dentro del barrio.

Habla el DATT

Intentamos obtener una declaración del director del DATT, Edilberto Mendoza, pero no fue posible. Otro vocero del organismo indicó que investigará el caso a profundidad para poder emitir un pronunciamiento.