Comunidad de Bayunca no acepta publicidad política en sus calles

La propaganda política que inunda por estos días las calles del corregimiento de Bayunca, situado a 20 minutos de Cartagena, ha sido borrada por sus habitantes quienes reclaman “más acciones” y “menos promesas”.

Líderes del corregimiento tomaron la decisión de comenzar a pintar de negro cualquier afiche o mural que promocione una candidatura a la presidencia, Senado o Cámara de Representantes adportas de las próximas elecciones.

“Más de la mitad de la población está hastiada de las propuestas de los políticos que nunca se cumplen (…) En Bayunca hay muchas necesidades, los jóvenes no tienen oportunidades laborales, la inseguridad sigue crítica, el año pasado hubo alrededor de 10 muertos. Hay problemas con la salud y aún no resuelven el tema de la construcción del alcantarillado. Este es un mensaje de contracampaña contra los politiqueros”, indicó Guillermo Luna, líder de Bayunca.

La construcción del sistema de acueducto y alcantarillado en esta población de Cartagena es un proceso que, según los bayunqueros, completa más de cinco años. (Lea:Bayunca reclama con urgencia el alcantarillado)

“Desde hace mucho años solo hemos escuchado promesas que no se cumplen por eso tomamos la decisión de comenzar a borrar toda la publicidad política que encontramos en las calles, porque ya no vamos a permitir que no cumplan con los proyectos que requiere este pueblo”, indicó Dairo Narváez, habitante. (Lea:Bayunca amenaza con paro cívico indefinido para exigir alcantarillado)

“Rechazamos el olvido en el que nos tienen. Esta población necesita desarrollo. El político que quiera votos debe sudar la camiseta y trabajar por nuestro progreso. Si mañana fueran las elecciones, Bayunca no asistiría a las urnas”, añadió Antonio Berrio, otro líder.

Desde ayer han sido borrados más de 15 avisos. La comunidad repintó los murales y postes con mensajes como “¡Alcantarillado ya!; ¡No más votos! ¡No política!