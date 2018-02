Comunidad de El Pesebre recibirá atención integral del Distrito

Una atención integral estaría próxima a llegar al sector El Pesebre, en el barrio La Paz, de la mano del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Gestión del Riesgo, Secretaría de Infraestructura, Establecimiento Público Ambiental (EPA), entre otras entidades distritales.

El anuncio lo recibieron vecinos y familiares de los dos hermanos que fallecieron a causa de la leptospirosis, durante una reunión con el alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek; y la directora del Dadis, Adriana Meza Yepes.

Catherine Díaz, residente de esa comunidad, manifestó que “ellos hicieron varios compromisos. La oficina encargada de prevenir y atender desastres nos va a visitar para estudiar la reubicación de las 10 casas que hay en el sector. Hoy (ayer) iban a reunirse para escoger la fecha y comunicárnosla”.

“De salud -indicó- quedaron en que Dadis iba a subir al sector tres veces a la semana. También va a subir la Secretaría de Infraestructura para ver el alcantarillado, y EPA y Pacaribe para recoger basuras y limpiar dos árboles. Tenemos uno grandísimo en la parte de atrás, que prácticamente tiene un nido de ratas, y el de adelante que nos tiene corriendo riesgo porque está debajo de las viviendas”.

Esperan resultados

Catherine, madre de la niña de cinco años con sospecha de leptospirosis, dijo que aunque las dos pruebas tomadas en una IPS resultaron positivas, “mi hija está bien gracias a Dios. No ha presentado síntomas y está activa. El doctor dice que me preocupe cuando le dé fiebre. Estoy esperando el resultado (del Instituto Nacional de Salud) para confirmar. En Dadis me dijeron que debe llegar en el transcurso de esta semana”.

Añadió que por presentar fiebre, “a partir del 3 de febrero le dieron 14 días de antibióticos, pero el pediatra prefirió que no le diera más porque ella ya se siente bien y no tiene síntomas. Igual estoy pendiente y tengo que reconocer que Dadis también”.

Así como Catherine, familiares cercanos a los jóvenes fallecidos por leptospirosis están a la espera de que el INS confirme o descarte la presencia de la enfermedad, que se presenta cuando se entra en contacto con la orina de ratas.