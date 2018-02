Comunidad de El Pesebre marchó para llamar la atención del Distrito

La comunidad de El Pesebre marchó en la mañana de este domingo exigiendo al Distrito que no sea indiferente con la situación que hoy viven a causa de las muertes recientes por los casos de leptospirosis.

Rosiris Murillo Morelo, una de las líderes de la comunidad, manifestó que una de las peticiones de los marchantes es que el Dadis realice capañas de prevención en el sector, de modo que no se presenten más muertes.

"En el pesebre fallecieron mis dos vecinos y ya no queremos un muerto más, por eso todos pedimos que abracen al Pesebre, que es de todos", dijo la mujer en medio de la protesta.

Y es que el clamor de los ciudadanos no solo se expresó con sus arengas, las carteleras que portaban llevaban frases como "Que no muera ni uno más", "No somos ciudadanos de segunda" y "La salud es un derecho".