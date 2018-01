Comunidad LGBTI denuncia que apoyo de la Gobernación "es de boca"

“De boca” y “sin recursos” es el apoyo que el Gobierno Departamental brinda a la comunidad LGBTI, según denunciaron activistas de Cartagena y Bolívar.

“La política pública del departamento de Bolívar no garantiza los derechos de la comunidad LGBTI. Fue creada el 30 de noviembre de 2015 y todavía no hay un trabajo contundente con la comunidad LGBTI por parte de Gobernación”, sostuvo Juan Manuel Galeano Herrera, de la Corporación Bolívar Sur Diverso.

Señaló que “trabajando en inclusión con los municipios del sur de Bolívar vi que no había apoyo de ninguna índole. Apoyan de boca, dicen “yo los apoyo, espérenme”, y cuando llega el día dicen “la verdad es que ya no podemos apoyar porque no tenemos recursos”. Pero en los oficios que mandan dicen que nos están apoyando por la política pública”.

El activista precisó que “las organizaciones de la comunidad LGBTI de Cartagena, Montes de María, Magangué, Mompox, no hemos tenido el apoyo que requerimos de la Gobernación. Mandan representantes supuestamente a apoyar las marchas pero solo vienen a tomarse la foto y se van para la Gobernación a legalizar trabajo. Estamos cansados de lo mismo”.

No hay presupuesto

Galeano aseguró que ha interpuesto derechos de petición y tutelas ante la Gobernación de Bolívar, “para que me informen qué apoyo se ha dado a las organizaciones LGBTI y qué entidades se han contratado para la ejecución de la política pública”.

El pasado 26 de diciembre, una carta que le dirigió Óscar González Prens, director de Presupuesto, en respuesta a un derecho de petición, “lo dejó en shock”. El funcionario le informó que “en el esquema de presupuesto de la Gobernación de Bolívar, no existe un rubro de apropiación presupuestal para la población LGBTI”.

“Si hay una política pública a la que la Gobernación pasada le gastó una millonada, no entiendo cómo no hay un rubro destinado para poderla ejecutar o implementar en el departamento. Ellos manifiestan que sí la están trabajando, pero lo que me sorprende es que la están trabajando con las víctimas del conflicto armado, que no debería ser así porque el tema es aparte al de la diversidad sexual en general”, alegó Galeano.

Christian Howard, vocero de la Mesa LGBTI de Cartagena y Bolívar, manifestó que “la población LGBTI espera verse cobijada con los beneficios que ofrece el abanico institucional del Estado, pero nada de eso llega. No hay una implementación, una ejecución clara de la política pública. No ha pasado nada, no ha mejorado la calidad educativa, no ha mejorado la calidad de vivienda, no ha mejorado el cubrimiento institucional siquiera”.

Añadió que “la puesta en marcha de la política pública no solo debería contemplar a la población LGBTI como beneficiaria sino que debería estar operativizada por la población LGBTI, porque dentro del documento se resalta la importancia de que sea partícipe. Eso no está pasando (...) Dicen con profunda vergüenza que no tienen ni un peso”.

El Universal intentó obtener declaraciones de la Gobernación de Bolívar sobre esta denuncia y no fue posible.