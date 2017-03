Con 3 anillos de seguridad, se garantizará el orden público en Batalla de Flores

650 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Cartagena hacen parte del dispositivo de seguridad que las autoridades han preparado para garantizar el normal desarrollo de la atípica Batalla de Flores este viernes, que por lo general se realiza en noviembre de cada año.

El plan de seguridad para preservar el orden público está compuesto por tres anillos, según indicó el secretario del Interior del Distrito, Fernando Niño Mendoza.

El primero inicia en el Hotel Corales de Indias, desde donde sale el desfile, y termina a la altura de la sede del Tránsito, en Marbella. Ahí mismo, comienza el segundo y culmina en una de las 'boquitas' del sector amurallado, en el monumento de Los Alcatraces. Y finalmente, el tercero, inicia en ese mismo punto y termina en el Parque de La Marina.

Además se contará con el apoyo de la Metropolitana de Barranquilla y uniformados de la Policía de Bolívar. Del dispositivo hacen parte varias especialidades de la institución como la Sijín, el Gaula e Infancia y Adolescencia, entre otras.

Se tiene previsto que la Batalla de Flores inicie a las 2 de la tarde y culmine su recorrido a las 5:30 en el Parque de La Marina.

"Una vez las caravanas vayan pasando con su comitivas, vamos a ir evacuando y abriendo las vías para que fluya el tráfico y generemos la menor molestia posible a todos", añadió Niño.

Para atender cualquier emergencia que ocurra durante el evento, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), la Defensa Civil de Bolívar y el cuerpo de Bomberos estarán presentes.

¡A comportarse bien!

El funcionario exhortó a los cartageneros y visitantes a mantener la cordura y mostrar un buen comportamiento. Reiteró el por qué no se declaró este día como cívico.

"Invitamos a todos los participantes a que respeten el horario, las normas y tengan un buen comportamiento (...) No se va a declarar día cívico. Hemos considerado que como no es una fecha conmemorativa no da lugar para declararlo cívico. En la administración distrital tendremos jornada continúa de 7 a.m. a 3 p.m", precisó.