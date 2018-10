Con la marea más alta del mes, protestan comunidades

Desde hace más de un año, según el presidente de la Junta de Acción Comunal de Castillogrande, Mario Alberto Sarabia Lafaurie, se ha incrementado la problemática de la marea alta en los barrios de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito. Por eso, hoy a las 4 p. m. los habitantes de estos tres barrios se unirán y se ‘pondrán las botas’ para exigir soluciones a esta situación.

El agua se mete en las casas y edificios, se forma caos vehicular y los residentes temen sacar sus carros porque la salinidad del agua los daña. Peor aún, cada vez el fenómeno aumenta y no se asoman soluciones para enfrentar el problema.

“Decidimos hacer un plantón, porque el problema está ahí y no vemos actuación del Distrito. Últimamente se ha incrementado, el año pasado se agravó y no vemos respuesta, solo promesas y nada de acciones”, indicó Sarabia Lafaurie.

Para la presidenta de la JAC de Bocagrande, Gina Olmo de Trucco, se requiere una solución definitiva para evitar que el agua inunde las casas.

“Estamos cansados de que todos los años ocurra lo mismo. Esta es una voz de alarma, porque cada vez que pasa eso el tráfico empeora y los carros sufren. Uno le invierte tanto a un vehículo que no hay prevención que valga, porque se oxidan. Trabajamos con valorización para un proyecto, pero que alguien nos solucione pronto, si no que no se construya un metro más de obras en el barrio”, destacó.

A criterio de los líderes, la solución definitiva consiste en unos canales o sumideros de aguas lluvias, para que con motobombas el agua sea vertida a la Bahía; sin embargo, como ese proyecto requiere de mayor tiempo e inversión, proponen instalar las válvulas reguladoras ‘pico de pato’ que faltaron cuando se reconstruyó el paseo peatonal, pues ayudarían en la mitigación del problema.

“Hace como un mes nos reunimos con la Secretaría de Infraestructura para que se avanzara en esto, y nos dijeron que abrirían una licitación pública para buscar las nueve válvulas que nunca instalaron en la zona. Hasta el momento no sabemos nada más de esto”, aclaró el presidente de la JAC de Castillogrande.

Con marea alta

La protesta coincidiría con uno de los mayores registros de marea alta del mes. Incluso, según el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la Dimar, el 31 de octubre será el nivel más alto de la marea. Se trata de un fenómeno cíclico.

Se prevén dificultades para acceder a los tres barrios que hacen parte de Bocala.

