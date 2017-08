Con una piedra "controlan" puerta de estación de Transcaribe

Una imagen de una piedra "controlando" una de las puertas de la estación El Gallo de Transcaribe, circuló ayer en redes sociales y muchos ciudadanos se cuestionaron el estado deteriorado de las estaciones.

Y es que no es la primera vez que esto queda evidente. El pasado 14 de julio, un hombre mayor en silla de ruedas que necesitaba bajarse de su articulado en la estación República del Líbano, no lo pudo hacer porque la puerta tenía un letrero que decía, “no abre”. (Lea aquí: “Las puertas no abren”: la realidad de los usuarios de Transcaribe en la troncal)

Hechos como estos indican que el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), que ya cuenta con un año y cinco meses de operaciones comerciales, 80.000 y 100.000 usuarios diarios y 16 estaciones en funcionamiento, necesita con urgencia una inversión para la optimización del servicio.

Ante esta situación ElUniversal.com.co se comunicó con Transcaribe y un vocero afirmó que ya contrató una empresa especializada para realizar el mantenimiento y suministro de repuestos de las puertas de las estaciones.

"El contrato ya está listo, está adjudicado, solo falta un trámite legal, este estaría listo entre hoy y mañana. Siendo así, antes de finalizar esta semana el operario inicia trabajos", sostuvo un vocero de la empresa.

SOBRE LAS REPARACIONES

Lo primero que realizará el operario será el arreglo de todas las puertas que hoy presentan problemas en su funcionamiento, una vez termine, se realizará el mantenimiento diario de forma preventiva.

El gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, dijo que la ejecución del mantenimiento de las puertas electromecánicas de las estaciones estará a cargo de la firma proveedora, Ivegas SAS.

Ivegas SAS actualmente tiene a su cargo los servicios de mantenimiento de las puertas de sistemas integrados como el Metro, de Medellín; Metrolínea, de Bucaramanga; Megabus, de Pereira; y Transmilenio, de Bogotá.

Ripoll hizo un llamado de atención para que los usuarios usen de manera correcta el servicio, ya que de manera diaria, se reportan malas prácticas y violaciones al manual del usuario del SITM, causando el deterioro de este.

Cabe recordar que desde este martes, Transcaribe lanzó la campaña 'Cero excusas' que busca concientizar a los usuarios sobre que aquellos comportamientos que atentan contra la seguridad y el correcto uso del Sistema Integrado de Transporte Masivo. (Lea aquí: No hay excusas para hacer buen uso de Transcaribe)

RATIFICA APOYO

En alcalde (e) Sergio Londoño visitó este mediodía las instalaciones, en Patio Portal, del Sistema Integrado de Transporte Masivo.

Tras un recorrido, acordó con el gerente de Transcaribe, el diseño de estrategias y ajustes en la operación para lograr, en el menor tiempo posible, un servicio cada vez más eficiente, que cumpla con las expectativas de los cartageneros.