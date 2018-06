Con ‘tutelatón’ intentan frenar cierre de Playa Blanca

"Ellos nada más piensan en lo que les conviene, pero no ven que si cierran parte de la playa nos afectan a nosotros como trabajadores, por eso muchos hemos alzado la voz y esperamos que de verdad no cierren la playa", aseguró una de las masajistas de Playa Blanca, quien prefirió no dar nombre.

Desde que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, expidió la Resolución 0774 del 10 de mayo de 2018 que pretende cerrar 1,1 kilómetros de Playa Blanca para la anidación de tortugas carey, las personas en contra y a favor han salido a hablar.

Ayer se conoció que siete establecimientos comerciales de la zona interpusieron una nueva tutela que fue admitida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito, en la que se solicita el respeto a los derechos al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad alimentaria.

“Estamos al frente de este nexo causal entre el hombre y la naturaleza; si bien es cierto que nosotros protegemos a las tortugas carey. También, es muy cierto que no podemos olvidar que hay seres humanos que tienen derecho a la vida y derecho al trabajo, que son fundamentales y que gozan de una protección especial”, destacó el abogado Wilmer Herrera, asesor de los habitantes de Playa Blanca.

Es la segunda

Recordemos que apenas se conoció la resolución del Minambiente, el pasado 28 de mayo, José David Miranda López, representante legal del Consejo Comunitario de Playa Blanca, instauró una tutela solicitando la anulación de la resolución expedida, hecho que retrasa el cierre de la playa que está previsto para el 15 de junio.

“Con esa acumulación de tutelas estamos esperando que se nos garantice el derecho de permanecer en el territorio y a que se nos haga una consulta previa, que se respete el derecho al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad alimentaria de todas estas familias nativas”, manifestó el abogado defensor.

Herrera afirmó que continuarán las acciones de tutela por parte de 16 establecimientos, grupo de masajistas y guías turísticos.

“La idea es que el gobierno nacional entienda que la medida de cierre no se puede dar mientras no se vinculen a todos estos grupos nativos a hacer un análisis de los impactos negativos y positivos que permitan buscar una medida que compense los perjuicios del cierre”, finalizó el abogado.

Dos toneladas de basura

La Policía Metropolitana de Cartagena, Armada Nacional, Parques Nacionales, Fundación Decameron, Fundación Mamonal, Defensa Civil, la Empresa de Aseo Urbano, diferentes grupos ambientales, servidores turísticos e integrantes de la comunidad, se tomaron ayer 3 kilómetros de Playa Blanca, donde limpiaron y recolectaron cerca de dos toneladas de basuras, entre bolsas, desechables, llantas, icopor y envases de plástico principalmente. Estos serán enviados a un centro de acopio para ser clasificados y reciclados.

En el lugar, un pescador residente en el corregimiento de Ararca, entregó de manera voluntaria una tortuga carey, con un peso aproximado a los 5 kilos, por lo que un grupo de funcionarios del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica se trasladaron hasta esa apartada zona, rescatando a esta especie protegida y en vía de extinción.

Seguirán el plan

Yolanda Wong, alcaldesa encargada, le aseguró a El Universal que seguirán el plan de trabajo creado en mesas de trabajo con el Ministerio de Ambiente.

“Nosotros hemos trabajado de acuerdo a lo planteado por el Ministerio de Ambiente, pero ahora lo que tenemos que hacer es esperar las resoluciones de las tutelas para ver qué sigue”, indicó Wong.

Por su parte, Willer Guevara Hurtado, viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, manifestó que “nosotros somos respetuosos con la ley, por lo que la medida del cierre temporal de la playa se mantiene. Las tutelas afectarán, por eso toca esperar la decisión de las autoridades competentes, pero seguiremos el plan para preservar las tortugas carey, que están desapareciendo”.